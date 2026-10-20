В Украине теперь можно оформить через приложение «Дія» выплаты в связи с беременностью и родами, а также пособие по уходу за ребенком до одного года.

После подачи заявления онлайн система передает данные в Единую информационную систему социальной сферы, которая автоматически собирает необходимую информацию из государственных реестров. Решение проверяет и согласовывает сотрудник Пенсионного фонда.

Размер пособия для незастрахованных женщин в связи с беременностью и родами составляет 7 тыс. грн ежемесячно. Такой же размер предусмотрен для ухода за ребенком до года. Для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, выплата составляет 10 500 грн в месяц.

Оформить пособие также можно в сервисных центрах Пенсионного фонда, ЦНАПах или через уполномоченных представителей территориальных общин.

Источник: Сергей Корецкий

В приложении и на портале «Дия» разрабатывают новую услугу, которая позволит онлайн подавать уведомления о начале строительства или реконструкции частных, садовых и дачных домов до двух этажей (без учета мансарды), а также гаражей и хозяйственных построек.

В приложении «Дия» запустили ИИ-агента для получения документов и оплаты штрафов.

Напомним, в «Дии» автоматизировали продление бронирования работников.

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