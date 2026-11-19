W czwartek, 19 listopada, dolar i euro straciły na wartości w ukraińskich kantorach. Spadły zarówno kursy kupna, jak i sprzedaży walut obcych. W bankach wartość walut zależy od instytucji finansowej i sposobu wymiany.

Według stanu na czwartek rano, 19 listopada, dolar w kantorach kupowany jest średnio po 45,55 hrywny, czyli o 20 kopiejek mniej w porównaniu z poprzednim wskaźnikiem. Amerykańską walutę sprzedaje się po 45,74 hrywny – o 24 kopiejki taniej.

Euro również odnotowało spadek. W kantorach kupuje się je po 50,23 hrywny (-32 kopiejki), a sprzedaje po 50,58 hrywny (-32 kopiejki).

Średni kurs dolara w ukraińskich bankach wynosi 45,15 hrywny przy zakupie (-12 kopiejek) i 45,71 hrywny przy sprzedaży (-15 kopiejek).

Banki kupują euro średnio po 49,49 hrywny (-26 kopiejek), a sprzedają po 50,36 hrywny (-32 kopiejki).

Kursy w poszczególnych instytucjach finansowych różnią się:

PrivatBank sprzedaje dolary w oddziałach po 45,70 hrywny (-15 kopiejek), a przy transakcjach kartowych – po 45,66 hrywny (-21 kopiejek). Euro w oddziałach kosztuje 50,40 hrywny (-25 kopiejek), a przy zakupie kartą – 50,25 hrywny (-51 kopiejek).

Oszczędbank w aplikacji sprzedaje dolary po 45,60 hrywny (-20 kopiejek), a podczas transakcji kartą – po 45,75 hrywny (-20 kopiejek). Euro w aplikacji można kupić po 50,35 hrywny (-30 kopiejek), a kartą – po 50,55 hrywny (-30 kopiejek).

PUMB sprzedaje dolary w kasach po 45,80 hrywny (-10 kopiejek). Według kursu komercyjnego cena również wynosi 45,80 hrywny (-10 kopiejek). Euro w oddziałach banku można kupić po 50,40 hrywny (-20 kopiejek).

Monobank 19 listopada sprzedaje dolary po 45,63 hrywny (-13 kopiejek), a euro – po 50,20 hrywny (-34 kopiejki).

Zatem 19 listopada kursy obu głównych walut obcych wykazały spadek. Jednocześnie przed wymianą warto sprawdzić aktualne oferty konkretnego banku lub punktu wymiany, ponieważ wartość waluty może się różnić w zależności od sposobu przeprowadzenia transakcji.

Świadczą o tym dane Ministerstwa Finansów.

Narodowy Bank Ukrainy ustalił na czwartek, 19 listopada 2026 r., oficjalny kurs dolara amerykańskiego na poziomie 45,20 hrywny. W porównaniu ze środą, 18 listopada, kiedy amerykańska waluta kosztowała 45,34 hrywny, jej wartość spadła o 14 kopiejek.

We wtorek, 17 listopada 2026 r., kurs dolara w ukraińskich kantorach pozostał niezmieniony przy zakupie, a przy sprzedaży nieznacznie spadł. Euro straciło na wartości w obu kierunkach wymiany, podczas gdy w bankach wartość waluty zależy od instytucji i sposobu rozliczenia.

Przypomnijmy, że Narodowy Bank Ukrainy (NBU) obniżył 17 listopada oficjalny kurs euro i dolara.

Narodowy Bank Ukrainy podniósł stopę rezerwową z 16% do 16,5% w związku z nasileniem presji cenowej i pogorszeniem się prognoz inflacyjnych.

Kontrolowana dewaluacja czy gwałtowny spadek: dlaczego NBU pozwala na osłabienie hrywny i co stanie się z kursami walut.

Czytaj nas na