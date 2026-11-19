W czwartek w kraju prognozowana jest pochmurna pogoda z przejaśnieniami. W nocy deszcze wystąpią na terenie całej Ukrainy, a w ciągu dnia opady spodziewane są na Lewobrzeżu i w Zakarpaciu; miejscami na wschodzie i południowym wschodzie będą one obfite.

19 listopada pogodę na Ukrainie będą determinować fronty atmosferyczne przemieszczające się w kierunku wschodnim. Ciśnienie będzie ulegać wahaniom, a wilgotność powietrza pozostanie wysoka. Wiatr będzie przeważnie zachodni, ale będzie niósł ciepłe powietrze, więc najcieplej, jak zwykle, będzie na południu kraju.

Będzie pochmurno z przejaśnieniami. W nocy na Ukrainie, a w ciągu dnia na Lewobrzeżu i w Zakarpaciu wystąpią umiarkowane opady deszczu, na wschodzie i południowym wschodzie miejscami obfite; na pozostałym terytorium bez opadów. Wiatr przeważnie zachodni, 7–12 m/s, w obwodach zachodnich miejscami porywy 15–20 m/s. Temperatura w nocy 2–8° powyżej zera, w ciągu dnia 8–13°; na południu kraju w nocy 7–12°, w ciągu dnia 11–16°.

W Karpatach w nocy umiarkowane opady deszczu i mokrego śniegu, w ciągu dnia niewielki deszcz. Temperatura w nocy około 0°, w ciągu dnia 2–7° powyżej zera.

W czwartek, 19 listopada, w Kijowie będzie pochmurno z przejaśnieniami. W nocy umiarkowany deszcz, w ciągu dnia bez opadów. Wiatr zachodni, 7–12 m/s. Temperatura w obwodzie kijowskim w nocy 2–7° powyżej zera, w ciągu dnia 8–13°; w Kijowie w nocy 5–7°, w ciągu dnia 10–12°.

Źródło: „Ukrhydrometcentrum”

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