В четверг в стране прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью дожди пройдут по всей Украине, а днём осадки ожидаются на Левобережье и в Закарпатье, местами на востоке и юго-востоке они будут значительными.

19 ноября погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, которые будут перемещаться в восточном направлении. Давление будет колебаться, влажность воздуха останется высокой. Ветер будет преобладать с запада, однако будет нести тёплый воздух, поэтому теплее всего, как обычно, будет на юге страны.

Облачно с прояснениями. Ночью в Украине, днём на Левобережье и в Закарпатье умеренные дожди, на востоке и юго-востоке местами значительные; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно западный, 7–12 м/с, в западных областях местами порывы 15–20 м/с. Температура ночью 2–8° тепла, днём 8–13°; на юге страны ночью 7–12°, днём 11–16°.

В Карпатах ночью умеренный дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь. Температура ночью около 0°, днем 2–7° тепла.

В четверг, 19 ноября, в Киеве облачно с прояснениями. Ночью умеренный дождь, днем без осадков. Ветер западный, 7–12 м/с. Температура по Киевской области ночью 2–7° тепла, днем 8–13°; в Киеве ночью 5–7°, днем 10–12°.

Источник: «Укргидрометцентр»

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