Bajram Oshi to jedna z odmian uzbeckiego plovu, którą tradycyjnie przygotowuje się na święta i ważne wydarzenia. Słowo „bayram” oznacza święto, a „osh” – jedzenie lub potrawę. Dlatego nazwę tę można przetłumaczyć jako „uroczysty pilaw”. Odmiana ta jest szczególnie znana w Taszkencie, gdzie uważa się ją za jedną z charakterystycznych potraw lokalnej kuchni.

Trudno jest podać dokładną datę powstania bajram oshi. Nie jest to odrębne danie o ściśle ustalonej historii powstania, lecz część dawnej tradycji przygotowywania plovu w Azji Środkowej. Sam pilaw ma długą historię, a jego poprzednicy istnieli w różnych regionach Azji Środkowej i Persji. Badacze wiążą rozwój takich potraw z rozpowszechnieniem ryżu, handlem oraz kontaktami kulturowymi między narodami. Jednocześnie nie da się wskazać jednego kraju, w którym po raz pierwszy pojawił się plow w swojej współczesnej postaci.

W Uzbekistanie plow z czasem stał się czymś znacznie więcej niż zwykłym daniem. Przygotowuje się go na co dzień, ale szczególnie ważną rolę odgrywa podczas wesel, narodzin dzieci, zaręczyn, świąt rodzinnych i spotkań z gośćmi. Bajram Oshi to świąteczna wersja tej tradycji, która zakłada przygotowanie dużej ilości jedzenia dla wielu osób. Właśnie dlatego często gotuje się go w dużym kotle, a do procesu angażuje się kilku kucharzy i pomocników.

Z czego przygotowuje się Bajram Oshi

Podstawą potrawy jest ryż, mięso, marchew, cebula, olej i przyprawy. Najczęściej do uzbeckiego plovu używa się baraniny, choć w różnych rodzinach i regionach przepisy mogą się różnić. Ważną rolę odgrywa ryż: musi dobrze wchłonąć aromat mięsa, warzyw i przypraw, ale jednocześnie pozostać sypki. Do przygotowania często wybiera się lokalne odmiany ryżu, w szczególności devziru.

Najpierw na rozgrzanym oleju podsmaża się mięso, cebulę i marchewkę. Następnie dodaje się wodę i przyprawy, aby powstała bogata baza plovu — zirwak. Potem do kotła wkłada się ryż i doprowadza potrawę do gotowości. Często na wierzchu kładzie się całe główki czosnku, które podczas gotowania stają się miękkie i nabierają delikatnego smaku.

Różni kucharze mogą mieć swoje sekrety: ktoś dodaje więcej marchwi, ktoś używa specjalnej odmiany ryżu lub zmienia proporcje przypraw. W niektórych przepisach pojawiają się rodzynki, ciecierzyca i inne dodatki. Dlatego nawet w obrębie jednego miasta plow może różnić się smakiem i sposobem przygotowania. Jednocześnie najważniejsze pozostaje niezmienne — danie musi być sycące, aromatyczne i przeznaczone do wspólnego spożycia.

Gdzie bajram oshi jest szczególnie popularny

Ten rodzaj plovu jest najściślej związany z Taszkentem – stolicą Uzbekistanu. To właśnie tam świąteczny Bajram Oshi jest wymieniany wśród regionalnych odmian tej narodowej potrawy. W mieście działają wyspecjalizowane lokale, w których plow przygotowuje się w dużych kotłach i podaje porcjami przez cały dzień. Miejsca te nazywane są centrami plowu i stały się częścią miejskiej kultury gastronomicznej.

Jednocześnie plow jest popularny nie tylko w Taszkencie. Przygotowuje się go we wszystkich regionach Uzbekistanu, ale przepisy znacznie się różnią. Na przykład w Andiżanie znany jest Kovatok palow — plow z gołąbkami w liściach winogronowych. W Chiwie przygotowuje się lokalną wersję pod nazwą Chalov. W Samarkandzie i Bucharze również istnieją własne sposoby przyrządzania, z których lokalni kucharze są dumni nie mniej niż mieszkańcy Taszkentu ze swojego Bajram Oshi.

Płow cieszy się popularnością również poza granicami Uzbekistanu. Podobne potrawy przygotowuje się w Tadżykistanie, Kirgistanie, Kazachstanie, Afganistanie i innych krajach Azji Środkowej. Mogą one różnić się odmianami ryżu, rodzajem mięsa, przyprawami i sposobem przygotowania. Różne narody mają własne nazwy i tradycje kulinarne związane z tym daniem. Dlatego plow można uznać za jedną z najbardziej znanych potraw regionu, choć to właśnie uzbecka kultura plowu cieszy się szczególnym międzynarodowym uznaniem.

Dlaczego plow stał się symbolem gościnności

W kulturze uzbeckiej plow to nie tylko obiad czy kolacja. Jego przygotowanie często staje się okazją do zgromadzenia krewnych, przyjaciół, sąsiadów i znajomych. Potrawę podaje się na weselach, podczas zaręczyn, z okazji narodzin dziecka, po powrocie z pielgrzymki oraz przy innych ważnych okazjach. Plov przygotowuje się również podczas uroczystości pogrzebowych, aby uczcić pamięć zmarłych.

Szczególne miejsce zajmuje tradycja porannego plovu — nachorgi osh. Przygotowuje się go o świcie, zwłaszcza podczas wielkich uroczystości weselnych. Do stołu można zaprosić setki gości, a samą potrawę podaje się jeszcze przed rozpoczęciem zwykłego dnia pracy. Do takich wydarzeń potrzebne są duże kotły, znaczna ilość produktów oraz zespół osób pomagających w przygotowaniu i podawaniu posiłku.

Płow wiąże się również z działalnością charytatywną i wzajemną pomocą. Można go przygotowywać i rozdawać osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji. W ten sposób wspólny posiłek staje się nie tylko wyrazem szacunku dla gości, ale także okazją do wsparcia innych. Właśnie tę społeczną rolę plovu podkreśla UNESCO: tradycja ta pomaga wzmacniać więzi międzyludzkie oraz przekazywać zwyczaje kulturowe ze starszych pokoleń na młodsze.

Ciekawostki o uzbeckim plowie

W 2016 roku kultura i tradycje przygotowywania uzbeckiego plovu zostały wpisane na Reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Organizacja doceniła nie tylko sam przepis, ale także zwyczaje towarzyszące przygotowywaniu i spożywaniu tego dania. Chodzi o spotkania rodzinne, uroczyste biesiady, gościnność oraz przekazywanie umiejętności kulinarnych między pokoleniami. Oznacza to, że międzynarodowe uznanie zyskał nie tylko sposób przyrządzania ryżu z mięsem, ale cała tradycja kulturowa.

Kolejna ciekawa cecha — plow w Uzbekistanie często przygotowuje się w dużych metalowych kotłach. Można w nich ugotować dziesiątki, a nawet setki porcji za jednym razem. Jest to szczególnie ważne podczas wielkich świąt, ponieważ gospodarze starają się ugościć wszystkich zaproszonych gości. W takich przypadkach przygotowywanie plovu staje się wspólnym przedsięwzięciem, w którym każdy ma swoje zadanie.

Istnieje również popularna legenda, która wiąże nazwę „palów” z siedmioma składnikami potrawy. Według tej wersji każda litera słowa odpowiada jednemu ze składników — cebuli, marchewce, mięsu, oleju i innym składnikom. Inna legenda opowiada o lekarzu Awicennie, który rzekomo zalecił pilaw synowi władcy Buchary, który zachorował z powodu nieszczęśliwej miłości. Są to jednak tylko legendy, a nie potwierdzone fakty historyczne. Stały się one częścią popularnej opowieści o pochodzeniu potrawy i pokazują, jak ważne miejsce zajmuje plow w lokalnej kulturze.

Bayram Oshi pozostaje przykładem tego, jak potrawa, która na pierwszy rzut oka wydaje się zwyczajna, może stać się częścią tożsamości narodowej. Przygotowuje się go nie tylko po to, by nakarmić gości, ale także by uczcić ważne wydarzenie, wesprzeć bliskich lub zgromadzić przy jednym stole kilka pokoleń rodziny. Właśnie dlatego świąteczny plow w Taszkencie to nie tylko jeden z przepisów kuchni uzbeckiej, ale tradycja, którą nadal pielęgnuje się i przekazuje kolejnym pokoleniom.

Trzy przepisy na plow

1. Bajram Oshi z warzywami i oliwą z oliwek

Świąteczny plow z ryżem, marchewką, cebulą i aromatycznymi przyprawami.

Składniki

400 g ryżu (najlepiej devzira lub basmati)

2 duże marchewki

2 cebule

100 ml oliwy z oliwek

1 główka czosnku

700–800 ml wody (w zależności od rodzaju ryżu)

1 łyżeczka zira

½ łyżeczki kolendry

sól do smaku

czarny pieprz do smaku

szczypta kurkumy (opcjonalnie)

Przygotowanie

1. Przygotuj ryż. Dokładnie go kilkakrotnie opłucz, aż woda stanie się przezroczysta. Następnie zalej ryż ciepłą wodą i odstaw na 30–40 minut. Dzięki temu ziarna ugotują się równomiernie i nie będą się sklejać.

2. Pokrój warzywa. Cebulę pokrój w cienkie półkółka, a marchewkę — w długie paski. Do pilawu lepiej nie tarć marchewki na tarce, aby zachowała swój kształt podczas gotowania.

3. Przygotuj bazę. W kotle lub garnku z grubym dnem rozgrzej oliwę z oliwek. Dodaj cebulę i podsmaż ją na złoty kolor. Następnie wrzuć marchewkę i smaż jeszcze przez 7–10 minut, od czasu do czasu mieszając.

4. Dodaj przyprawy. Wrzuć zirę, kolendrę, czarny pieprz, sól i, według uznania, kurkumę. Wymieszaj warzywa, aby przyprawy uwolniły swój aromat w oliwie. Jeśli chcesz, możesz dodać odrobinę berberysu, aby uzyskać delikatną kwaskowatość.

5. Rozłóż ryż. Odcedź ryż z wody i równomiernie rozłóż go na warzywach. Nie mieszaj ryżu z marchewką i cebulą, a jedynie go wyrównaj.

6. Dodaj wodę i czosnek. Ostrożnie wlej gorącą wodę, tak aby przykryła ryż na około 1–1,5 cm. Na środku umieść całą główkę czosnku, po uprzednim zdjęciu górnej warstwy łupiny.

7. Doprowadź do gotowości. Gotuj pilaw na średnim ogniu, aż woda prawie całkowicie wyparuje. Następnie zmniejsz ogień, przykryj kocioł pokrywką i pozostaw jeszcze na 20–25 minut.

8. Pozwól plowowi się przegryźć. Wyłącz ogień i pozostaw potrawę pod pokrywką jeszcze na 10–15 minut. Przed podaniem delikatnie wymieszaj ryż z marchewką i cebulą.

Płow można podać na dużym talerzu, udekorowując świeżymi ziołami. Czosnek, który gotował się razem z ryżem, również podaje się do posiłku.

2. Bayram Oshi z suszonymi owocami, migdałami i oliwą z oliwek

Niezwykła wersja świątecznego plovu z słodkimi nutami suszonych owoców, orzechów i aromatycznych przypraw.

Ta wersja spodoba się tym, którzy chcą spróbować plovu o ciekawszym smaku. Suszone owoce nadają potrawie delikatną słodycz, a migdały — przyjemną konsystencję. Oliwa z oliwek pomaga połączyć wszystkie składniki i sprawia, że ryż jest aromatyczny. Taki pilaw można podać jako danie świąteczne lub przygotować na rodzinny obiad.

Składniki

400 g ryżu basmati

2 marchewki

1 duża cebula

100 ml oliwy z oliwek

70 g rodzynek

100 g suszonych śliwek

50 g migdałów

1 główka czosnku

1 łyżeczka zira

½ łyżeczki cynamonu

½ łyżeczki kolendry

sól do smaku

czarny pieprz do smaku

700–800 ml gorącej wody (w zależności od rodzaju ryżu)

Przygotowanie

1. Umyj ryż. Opłucz ryż kilka razy zimną wodą, aby usunąć nadmiar skrobi. Pozostaw go namoczonego na 30 minut, a następnie odcedź wodę.

2. Przygotuj suszone owoce i orzechy. Rodzynki opłucz i osusz. Suszone morele pokrój na małe kawałki. Migdały można pozostawić w całości lub przekroić na pół. Jeśli chcesz uzyskać bardziej wyrazisty orzechowy smak, najpierw lekko je podpraż na suchej patelni.

3. Pokrój warzywa. Cebulę pokrój w półkrążki, a marchewkę — w cienkie paski. Dzięki temu warzywa lepiej zachowają swoją konsystencję i nie zamienią się w papkę.

4. Podsmaż cebulę i marchewkę. W garnku rozgrzej oliwę z oliwek, dodaj cebulę i podsmażaj na złoty kolor. Następnie dodaj marchewkę i smaż jeszcze przez 7–10 minut.

5. Dodaj suszone owoce i przyprawy. Dodaj rodzynki, suszone morele, zira, kolendrę, cynamon, czarny pieprz i sól. Wymieszaj i podgrzewaj składniki przez kilka minut, aby suszone owoce zmiękły, a przyprawy uwolniły swój aromat.

6. Rozłóż ryż. Równomiernie rozłóż ryż na warzywach i suszonych owocach. Nie mieszaj go z dolną warstwą, aby podczas gotowania ryż pozostał sypki.

7. Dodaj wodę i czosnek. Wlej gorącą wodę tak, aby przykrywała ryż na około 1–1,5 cm. Na środku umieść główkę czosnku, z której wcześniej usunąłeś górną łupinę.

8. Gotuj plow. Na średnim ogniu poczekaj, aż woda prawie całkowicie wyparuje. Następnie przykryj kocioł pokrywką, zmniejsz ogień i gotuj jeszcze przez 20–25 minut.

9. Dodaj migdały. Na 5 minut przed zakończeniem gotowania lub już po wyłączeniu ognia dodaj migdały. Przykryj kocioł i pozostaw pilaw do odstania na kolejne 10–15 minut.

10. Podaj na stół. Delikatnie wymieszaj ryż, marchewkę, suszone owoce i migdały. Według uznania udekoruj danie świeżymi ziołami lub dodatkową porcją orzechów.