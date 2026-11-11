在哈尔科夫州，一名向俄方提供乌克兰武装部队阵地情报的间谍被揭发

乌克兰安全局逮捕了一名居住在哈尔科夫州伊久姆区皮亚季吉尔斯克村的居民，该男子向俄罗斯特工机构提供有关乌克兰军队部署情况的情报。该男子通过Telegram与敌方进行联络。

此次行动由乌克兰安全局网络专家在哈尔科夫州检察院的程序指导下实施。

“已向其告知其涉嫌在战时状态下传播乌克兰武装部队及其他军事部队的部署信息（乌克兰刑法典第114-2条第2款）。 已对嫌疑人采取羁押措施，”该州检察院新闻处表示。

据乌克兰安全局（SBU）消息，该男子因参与Telegram上的交友聊天群而进入俄罗斯特工的视野。为将其招募，俄方创建了一个虚假女性账号，该账号与这位哈尔科夫州居民建立了联系，并协调了他的后续行动。

“为了诱使该男子合作，他们（俄罗斯特工机构——IF-U）创建了一个虚假女性账号，该账号与他建立了联系并协调了他的犯罪行为。 有证据显示，该涉案人员受一名熟人指使，在当地进行侦察，以查明并向敌方通报乌克兰军队人员和装备的集结地点。 此外，该嫌疑人还为俄军追踪了国防军装甲车队向前线方向行进的主要路线，”乌克兰安全局（SBU）的通报中写道。

每次侦察行动结束后，该嫌疑人都会为其“网络女友”录制语音消息，详细描述前线区域内的军事设施。

具体而言，他传递的信息包括：

军事装备的行进路线；

乌克兰军人的临时驻扎地点；

机枪阵地的部署位置；

负责防御当地压缩机站免受敌方攻击的防空部队阵地。

俄军可能利用这些情报，对乌克兰守军阵地实施精准打击。

该男子被指控涉嫌违反《乌克兰刑法典》第114-2条第2款。法院决定对其采取羁押措施。

该地区检察院新闻处通报了这一消息。

此前，乌克兰安全局反间谍处逮捕了一名俄罗斯间谍，该间谍在第聂伯市发生导致一人死亡的恐怖袭击后，潜逃躲避司法追责长达一年半以上。被捕者被指控涉嫌实施恐怖袭击。

此前，乌克兰安全局反间谍处在基辅州抓获了一名俄罗斯间谍，该间谍受俄罗斯联邦安全局（FSB）指使，收集情报以调整对当地能源设施的打击。 涉案人员系某物流公司司机，他还曾追踪国防军维修基地的位置。

乌克兰安全局反间谍部门在赫梅利尼茨基州拘留了一名男子，他涉嫌向俄罗斯特工机构提供军事单位、国防企业和邮政终端的坐标。

乌克兰安全局军事反间谍部门与国家调查局联合查获了一名被俄罗斯联邦安全局（FSB）策反的军人，该人曾向俄罗斯提供南部战线乌克兰军事设施的坐标。 为掩盖与俄罗斯情报机构的联系，该间谍更换了77个电话号码，并使用了18部智能手机。

关注我们在