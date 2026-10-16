В Одесской области обнаружили растение, связанное с миром Гарри Поттера

В Одесской области, на территории Нижнеднестровского национального природного парка, исследователи заметили черную бузину — растение, которое имеет не только кулинарное и ботаническое значение, но и литературную историю. Именно из бузины, по замыслу автора Джоан Роулинг, была изготовлена одна из самых могущественных волшебных палочек во вселенной Гарри Поттера.

«А вы знали, что за образом волшебной палочки из любимой истории о Гарри Поттере стоит название вполне реального растения?» — говорится в сообщении.

Как рассказала специалист Наталья Товстуха, в конце лета и в начале осени черная бузина (Sambucus nigra L.) привлекает внимание гроздьями блестящих черно-фиолетовых ягод.

По её словам, знакомый многим куст, который иногда вырастает до небольшого дерева, скрывает немало интересного. Бузину издавна используют в народной медицине, а её цветки и плоды нашли применение в кулинарии.

Из ароматных цветков растения готовят чай, а из ягод — варенье, повидло, кисели и соки.

Черная бузина оставила след и в литературе. Наталья Товстуха вспомнила сказку Ганса Кристиана Андерсена «Бузиновая матушка», в которой обычное растение становится символом волшебного мира, где оживают воспоминания и рождаются сказки.

Поклонники историй о Гарри Поттере также могут узнать бузину благодаря Бузиновой палочке — одной из самых могущественных волшебных палочек в вымышленной вселенной Джоан Роулинг.

«У этого растения есть и литературная история. Помните сказку Ганса Кристиана Андерсена «Бузиновая матушка»? В ней обычная бузина становится символом волшебного мира, где оживают воспоминания и рождаются сказки. А поклонники Гарри Поттера непременно вспомнят Бузиновую палочку — одну из самых могущественных волшебных палочек в мире Джоан Роулинг. Правда, магия этой палочки — часть волшебной вселенной, а не ботанических свойств растения», — отметила специалистка.

Несмотря на широкое использование бузины в кулинарии, в реальном мире с этим растением нужно быть осторожными.

Наталья Товстуха подчеркивает, что сырые ягоды, листья, кора и другие части растения могут вызвать отравление. Для приготовления блюд можно использовать только правильно отобранные спелые плоды, прошедшие надлежащую термическую обработку.

Итак, черная бузина, которую исследователи заметили в Нижнеднестровском национальном природном парке, сочетает в себе природную красоту, кулинарные традиции и интересную литературную историю. Однако её связь с магией Гарри Поттера остаётся частью художественного мира, тогда как в природе важно помнить о правилах безопасного обращения с растением.

О находке сообщили исследователи парка, опубликовав фотографии растения.

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