Погода в Украине 17–18 октября: прогнозируются дожди, облачность и похолодание

Выходные 17 и 18 октября в Украине будут преимущественно пасмурными, прохладными и дождливыми. Осадки ожидаются почти во всех регионах страны как в субботу, так и в воскресенье. При этом существенных изменений температуры не прогнозируется.

Прохладнее всего будет в западных областях, где температура составит от +7° до +13°, а теплее всего — на востоке, где воздух прогреется до +19°…+21°.

Киев. В субботу, 17 октября, будет облачно, ожидается дождь. Ночью температура составит +10°, днем — до +15°. В воскресенье ночью прогнозируют +12°, днем — +15°. Сохранится облачная погода с дождем.

Львов. В субботу ночью будет +7°, днём — +11°, небо затянется облаками. В воскресенье температура составит +8° ночью и +11° днём, ожидается дождь.

Луцк. В субботу прогнозируется облачная погода, температура ночью составит +8°, днем — +13°. В воскресенье будет облачно и дождливо, температура останется на том же уровне.

Винница. В субботу будет облачно, температура будет колебаться от +7° до +11°. В воскресенье воздух прогреется до +11°…+14°, прогнозируется дождь.

Одесса. В субботу ожидается облачная погода с дождем. Ночью температура составит +11°, днём — +13°. В воскресенье также будет облачно и дождливо, температура будет колебаться от +10° до +15°.

Харьков. В субботу прогнозируется облачная погода с дождем. Ночью будет +14°, днём — до +18°. В воскресенье температура составит +12°…+18°, также ожидаются осадки.

Днепр. В субботу будет облачно, ночью температура опустится до +13°, днем поднимется до +17°. В воскресенье прогнозируют +14°…+18° и дождь.

Симферополь. В субботу температура составит +9°…+14°, ожидается облачная погода с дождем. В воскресенье будет +12°…+16°, также прогнозируются осадки.

Мариуполь. В субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью температура составит +12°, днём — до +21°, возможен дождь. В воскресенье ночью будет +14°, днём — +21°. Прогнозируется небольшая облачность и дождь.

Краматорск. В субботу будет облачно с прояснениями, температура ночью составит +13°, днём — до +21°. В воскресенье ожидается облачная погода, ночью — +13°, днём — +19°. Прогнозируются дожди.

Северодонецк. В субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью температура составит +11°, днем — до +21°. В воскресенье будет облачно, температура ночью опустится до +11°, а днем поднимется до +19°.

Буковель. В субботу будет облачно. Ночью температура составит +3°, днем — до +9°. В воскресенье ночью также ожидается +3°, днем воздух прогреется до +9°. Прогнозируется облачная погода.

Моршин. В субботу ночью будет +6°, днём — +11°, небо затянется облаками. В воскресенье прогнозируется облачная погода, температура составит +7° ночью и +12° днём.

Трускавец. В субботу ожидается облачная погода, температура воздуха составит до +10°. В воскресенье будет +6°…+11°, небо останется облачным.

Свалява. В субботу прогнозируется пасмурная погода, температура поднимется до +13°. В воскресенье будет небольшая облачность, столбики термометров покажут +6°…+14°.

Затока. В субботу будет облачно, ночью температура составит +8°, днём — +12°, ожидается дождь. В воскресенье прогнозируется облачная погода с прояснениями, температура будет колебаться от +10° до +16°, возможны осадки.

Итак, в ближайшие выходные в большинстве регионов Украины будут преобладать облачность и дожди. Самые низкие температуры ожидаются в западных областях и Карпатах, где в Буковеле ночью прогнозируют всего +3°. Зато в восточных городах, в частности в Мариуполе и Краматорске, днем воздух может прогреться до +21°.

При планировании поездок и прогулок стоит учесть вероятность осадков и прохладную погоду.

В ближайшие дни дождливая погода сохранится в большинстве областей Украины. На улучшение погодных условий, по прогнозу синоптика, можно рассчитывать только на следующей неделе.

Погода на выходных удивит контрастами: от дождей до +26 градусов тепла.

Погода в Украине 13 октября: дожди, туманы и заморозки на западе.

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