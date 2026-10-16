Корецкий заявил о злоупотреблениях при бронировании работников

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что возможность освободить от мобилизации 100 % работников создает условия для злоупотреблений. По его словам, некоторые предприятия могут освободить весь штат, даже если часть работников фактически не выполняет критически важных задач. Правительство разрабатывает изменения в систему бронирования, однако окончательные правила пока не обнародованы.

Сергей Корецкий заявил о проблемах с бронированием работников во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 16 октября. По его словам, возможность бронировать 100% военнообязанных работников дает предприятиям простор для манипуляций. В частности, компания может увеличивать штат и оформлять бронирование для всех работников, даже если не каждый из них непосредственно вовлечен в критически важную работу. «100-процентное бронирование открывает возможности для крупных манипуляций. Если у тебя 100% — это означает, что ты можешь бесконечно увеличивать штат и бронировать людей: и неважно, является ли он ремонтником или нет, является ли он энергетиком или нет», — сказал премьер.

Он добавил, что проблема, по его мнению, приобрела значительные масштабы. По словам Корецкого, ежемесячно на таких предприятиях продолжают бронировать десятки тысяч работников. Именно с этим правительство связывает необходимость пересмотреть действующие правила. В то же время премьер не уточнил, какими именно будут окончательные изменения и сохранят ли отдельные категории предприятий право резервировать весь штат.

Критический статус не должен зависеть только от зарплат и налогов

Корецкий также подчеркнул, что при определении критически важных предприятий нужно учитывать не только их финансовые показатели. По его словам, уровень заработной платы и отсутствие налоговой задолженности сами по себе не означают, что предприятие имеет критическое значение для государства. «Нужно разделить понятия «критичность» и «экономический блок». Потому что заработная плата и отсутствие уплаты налогов, задолженности по налогам — это не всегда означает, что предприятие имеет критическое значение. Критическое значение — это обороноспособность и жизнеобеспечение государства», — заявил премьер.

То есть, по его логике, при принятии решений необходимо оценивать реальный вклад предприятия в оборону страны и обеспечение её основных потребностей. Речь идёт, в частности, о работе оборонного и энергетического секторов, а также других важных для государства отраслей.

Корецкий привел пример с подрядчиком энергетической компании

Премьер объяснил возможные злоупотребления на примере предприятия, выполняющего работы для энергетической компании.

По его словам, у подрядчика может быть 100 сотрудников, но только 20 из них фактически выполняют работы для этой компании. Несмотря на это, право на бронирование могут получить все 100 сотрудников.

Таким образом, право на полное бронирование может распространяться на людей, чья работа напрямую не связана с выполнением критически важного заказа.

Именно такие ситуации, по словам Корецкого, заставляют правительство пересматривать подход к бронированию. В то же время приведенный им пример не означает, что все предприятия пользуются этой возможностью с нарушениями.

Какие изменения в системе бронирования готовит правительство

Ранее Корецкий заявлял, что изменения в системе бронирования не должны повлечь за собой радикальных изменений для критически важных предприятий оборонного и энергетического комплексов. По его словам, соответствующее постановление еще дорабатывается. После завершения работы документ должен быть принят и обнародован. «Постановление находится в процессе проработки, оно обязательно будет доработано, принято и обнародовано. Никакой измены там нет. Все детали станут известны тогда, когда они будут обнародованы и приняты все соответствующие решения», — сказал премьер.

13 октября Кабинет министров принял постановление об организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время. Оно предусматривает изменения в действующей системе, однако на момент заявления Корецкого документ еще не был обнародован. Поэтому окончательные условия бронирования и порядок их применения пока остаются неизвестными.

Что предусматривал обнародованный проект постановления

Ранее народный депутат Ярослав Железняк опубликовал проект правительственного постановления, в котором предлагалось изменить лимиты бронирования для отдельных категорий предприятий. В частности, документ предусматривал:

уменьшение лимита бронирования для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики со 100% до 85%;

сокращение лимита для коммунальных предприятий с 75% до 60%;

изменение базы расчета 50-процентной квоты;

создание при Кабинете министров Координационного центра по вопросам бронирования.

По данным Железняка, в состав нового органа могли войти 17 человек, в том числе представители Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Службы внешней разведки и Национальной полиции. В проекте также предусматривалось, что без положительной рекомендации Координационного центра предприятия не смогут получить статус критически важных или квоту на бронирование свыше 50%. Кроме того, орган мог бы рекомендовать отмену такого статуса.

В то же время в документе, обнародованном депутатом, не были четко определены сроки рассмотрения, критерии принятия решений и механизм их обжалования. Важно, что речь идет именно о положениях обнародованного проекта. Пока окончательный текст постановления не опубликован, нельзя утверждать, что все эти предложения останутся в документе без изменений.

Депутаты выступили против создания Координационного центра

Планы по созданию нового органа вызвали возражения среди народных депутатов. Представители различных парламентских фракций обратились к Корецкому с требованием отказаться от идеи создания Координационного центра по организации бронирования. Народный депутат Александр Федиенко, возглавляющий подкомитет по вопросам безопасности в киберпространстве, заявил о рисках, связанных с появлением дополнительного звена согласования.

По его оценке, новый порядок может задерживать призыв работников оборонных предприятий, энергетики и критической инфраструктуры. Это, в свою очередь, может повлиять на выполнение государственных контрактов. Таким образом, дискуссия касается не только процента работников, которых можно резервировать, но и самого механизма принятия решений. Правительство заявляет о необходимости противодействовать злоупотреблениям, тогда как часть депутатов предостерегает от возможных задержек для предприятий, важных для обороны и работы государства.

Окончательные правила станут ясны после обнародования правительственного постановления. До этого момента предложенные лимиты и полномочия Координационного центра следует рассматривать как положения проекта, а не как окончательно утвержденные нормы.

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