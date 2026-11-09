Специалистка по быстрому обогащению Кристина Ильницкая теперь будет работать в Верховной Раде. Известная как сожительница скандального экс-прокурора Дмитрия Вербицкого, Ильницкая стала помощницей народного депутата от партии «Батькивщина» Михаила Соколова.

Похоже, политические связи Вербицкого в «Батькивщине» оказались крепче, чем можно было предположить после его ухода из числа спонсоров партии. Ранее пара прочно обосновалась в городской ячейке партии в Одессе. Ходили даже слухи, что вместо Юлии Тимошенко, которая в то время активно посещала судебные заседания, партию может возглавить Ильницкая.

Депутат Соколов вошел в парламент IX созыва в 2023 году, получив мандат после того, как его сложил Виталий Данилов. Теперь в его команде появилась Ильницкая. Похоже, после предыдущих политических перипетий для неё нашёлся вполне парламентский вариант продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Вербицкий вышел из числа спонсоров «Батькивщины», поскольку партия якобы не оправдала его ожиданий. Поэтому, несмотря на то, что Вербицкий якобы разочаровался в «Батькивщине», его ближайшее окружение, похоже, окончательно не рассталось с партией. По крайней мере, для Ильницкой двери в парламент оказались открыты.

Подробнее об Ильницкой

До знакомства с бывшим заместителем генпрокурора Кристина проживала с бизнесменом и совладельцем яхт-клуба Юрием Приймаком. После его смерти, обстоятельства которой вызвали вопросы у бывших деловых партнеров и знакомых, значительная часть наследства, в частности яхты и недвижимость на миллионы гривен, перешла именно к Ильницкой.

Некоторые бывшие партнеры Приймака подозревали, что его лечение могло быть ненадлежащим. По их словам, вместо доказательной медицины мужчине предлагали гомеопатию и лечение травами. Один из бизнес-партнеров даже показывал медицинские документы, которые, по его утверждению, свидетельствовали о применении таких методов при лечении меланомы. Эти обстоятельства стали поводом для серьезных вопросов о роли Ильницкой в последний период жизни бизнесмена, однако сами по себе не доказывают ее причастности к его смерти.

В письме журналистам «Схем» Ильницкая сообщила, что после отношений с Приймаком в её собственности осталось 15 объектов движимого и недвижимого имущества. Среди них — три земельных участка, два дома, квартира, шесть автомобилей и три яхты.

Впоследствии в жизни Ильницкой появился Дмитрий Вербицкий, который в то время занимал должность заместителя генерального прокурора. С этими отношениями связана уже другая история стремительного роста её активов. В собственности Ильницкой появились Porsche Macan T стоимостью около $100 тысяч, элитный салон красоты и трехэтажный дом в коттеджном городке «Коник», рыночная стоимость которого оценивалась более чем в $1,2 млн. Согласно документам, недвижимость была приобретена за 2 млн грн.

НАБУ возбудило дело по факту возможного незаконного обогащения Вербицкого. НАЗК по результатам проверки его декларации выявило признаки необоснованных активов на сумму свыше 30 млн грн. Речь шла, в частности, об имуществе в Киеве, Одессе и Анталии. Особое внимание привлекло поместье Ильницкой, расположенное рядом с домом бывшего чиновника: его приобрели, по оценкам журналистов, примерно в 24 раза дешевле рыночной стоимости, а уже через 16 дней после начала расследования НАБУ переоформили на мать Ильницкой.

Одесский период жизни Ильницкой

В Одессе Вербицкий и Ильницкая создали благотворительные фонды. Параллельно в соцсетях появлялись фотографии, на которых они демонстрировали дорогие брендовые вещи, часы и аксессуары, в то время как их фонды отчитывались о помощи малообеспеченным пенсионерам и другим нуждающимся. Контраст между публичным образом благотворителей и образом жизни учредителей фондов уже становился поводом для критики в СМИ.

Напомним, история необоснованного обогащения бывшего заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого недавно получила неожиданный поворот. Уголовное производство по делу о миллионном состоянии и недвижимости экс-чиновника третий год как застряло на «стадии сбора доказательств», и вот Печерский районный суд Киева обязывает НАЗК удалить со своего сайта информацию об обнаруженных у него необоснованных активах на сумму 29 млн грн и обнародовать опровержение.

Решение вынес судья Евгений Хайнацкий, исходя из того, что приговора в отношении Вербицкого нет, а формулировки Агентства были «слишком категоричными» (что подтвердила предоставленная защитой лингвистическая экспертиза). НАЗК еще может подать апелляцию, но этот факт довольно неожиданный, ведь правоохранительные органы до сих пор «собирают доказательства», хотя и уже довольно долгое время.

То же самое подтвердил журналисту UA.News руководитель НАБУ Кривонос во время брифинга в начале августа: «следствие находится на стадии сбора доказательств».

Полную хронологию скандалов вокруг экс-заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого из Одессы стоит прочитать здесь.

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