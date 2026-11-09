Krystyna Ilnycka, specjalistka od szybkiego wzbogacania się, będzie teraz pracować w Radzie Najwyższej. Znana jako partnerka życiowa skandalicznego byłego prokuratora Dmytro Werbyckiego, Ilnycka została asystentką posła z partii „Batkivszczyna” Mykhaila Sokolowa.

Wygląda na to, że polityczne kontakty Werbyckiego w partii „Batkivszczyna” okazały się silniejsze, niż można by sądzić po tym, jak przestał on sponsorować partię. Wcześniej para ta mocno zadomowiła się w odesskim oddziale partii. Krążyły nawet pogłoski, że zamiast Julii Tymoszenko, która w tamtym czasie aktywnie uczestniczyła w rozprawach sądowych, na czele partii może stanąć Ilnycka.

Poseł Sokołow dołączył do parlamentu IX kadencji w 2023 roku, otrzymując mandat po tym, jak zrezygnował z niego Witalij Danilow. Teraz w jego zespole pojawiła się Ilnycka. Wygląda na to, że po wcześniejszych politycznych perypetiach znalazła ona całkiem parlamentarną opcję kontynuacji kariery.

Wcześniej informowano, że Dmytro Werbycki wycofał się z grona sponsorów partii „Batkivszczyna”, ponieważ partia rzekomo nie spełniła jego oczekiwań. Tak więc, mimo że Werbycki rzekomo rozczarował się partią „Batkivszczyna”, jego najbliższe otoczenie najwyraźniej nie pożegnało się z nią ostatecznie. Przynajmniej dla Ilnyckiej drzwi do parlamentu okazały się otwarte.

Więcej o Ilnyckiej

Przed poznaniem byłego zastępcy prokuratora generalnego Khrystyna mieszkała z biznesmenem i współwłaścicielem klubu jachtowego Jurijem Pryimakiem. Po jego śmierci, której okoliczności wzbudziły wątpliwości wśród byłych partnerów biznesowych i znajomych, znaczna część spadku, w szczególności jachty i nieruchomości warte miliony hrywien, przeszła właśnie na Ilnycką.

Niektórzy byli partnerzy Przyimaka podejrzewali, że jego leczenie mogło być niewłaściwe. Według nich zamiast medycyny opartej na dowodach naukowych mężczyźnie proponowano homeopatię i leczenie ziołami. Jeden z partnerów biznesowych pokazał nawet dokumenty medyczne, które – jak twierdził – świadczyły o stosowaniu takich metod podczas leczenia czerniaka. Okoliczności te stały się powodem do poważnych pytań dotyczących roli Ilnyckiej w ostatnim okresie życia biznesmena, jednak same w sobie nie dowodzą jej udziału w jego śmierci.

W liście do dziennikarzy programu „Schemy” Ilnycka poinformowała, że po zakończeniu związku z Pryimakiem pozostało w jej posiadaniu 15 obiektów ruchomości i nieruchomości. Wśród nich znalazły się trzy działki, dwa domy, mieszkanie, sześć samochodów i trzy jachty.

Później w życiu Ilnyckiej pojawił się Dmytro Werbycki, który w tamtym czasie pełnił funkcję zastępcy prokuratora generalnego. Z tym związkiem wiąże się kolejna historia gwałtownego wzrostu jej majątku. W majątku Ilnyckiej pojawiło się Porsche Macan T o wartości około 100 tysięcy dolarów, ekskluzywny salon kosmetyczny oraz trzypiętrowy dom w osiedlu domków letniskowych „Konik”, którego wartość rynkową oszacowano na ponad 1,2 mln dolarów. Zgodnie z dokumentami nieruchomość została nabyta za 2 mln hrywien.

NABU wszczęło postępowanie w sprawie możliwego bezprawnego wzbogacenia się Werbyckiego. NAZK, na podstawie wyników kontroli jego oświadczenia majątkowego, wykryło oznaki nieuzasadnionych aktywów o wartości ponad 30 mln hrywien. Chodziło w szczególności o nieruchomości w Kijowie, Odessie i Antalii. Szczególną uwagę zwróciła posiadłość Ilnyckiej położona w pobliżu domu byłego urzędnika: według szacunków dziennikarzy została ona nabyta za cenę około 24 razy niższą od wartości rynkowej, a już 16 dni po rozpoczęciu śledztwa przez NABU została przepisana na matkę Ilnyckiej.

Okres życia Ilnyckiej w Odessie

W Odessie Werbycki i Ilnycka założyli fundacje charytatywne. Równolegle w mediach społecznościowych pojawiały się zdjęcia, na których prezentowali drogie markowe ubrania, zegarki i akcesoria, podczas gdy ich fundacje informowały o pomocy dla ubogich emerytów i innych osób w potrzebie. Kontrast między publicznym wizerunkiem filantropów a stylem życia założycieli fundacji stał się już powodem do krytyki w mediach.

Przypomnijmy, że sprawa bezpodstawnego wzbogacenia się byłego zastępcy prokuratora generalnego Dmytroja Werbyckiego niedawno przybrała nieoczekiwany obrót. Postępowanie karne w sprawie milionowego majątku i nieruchomości byłego urzędnika od trzech lat utknęło na „etapie gromadzenia dowodów”, a teraz Sąd Rejonowy Pecherski w Kijowie nakazał NAKZ usunięcie ze swojej strony internetowej informacji o wykrytych u niego nieuzasadnionych aktywach o wartości 29 mln hrywien oraz opublikowanie sprostowania.

Orzeczenie wydał sędzia Jewhen Hajnacki, opierając się na tym, że nie zapadł jeszcze wyrok w sprawie Werbyckiego, a sformułowania Agencji były „zbyt kategoryczne” (co potwierdziła ekspertyza językowa przedstawiona przez obronę). NAZK może jeszcze złożyć apelację, ale fakt ten jest dość nieoczekiwany, ponieważ organy ścigania wciąż „gromadzą dowody”, choć trwa to już dość długo.

To samo potwierdził dziennikarzowi UA.News szef NABU Krywonos podczas briefingu na początku sierpnia: „śledztwo znajduje się na etapie gromadzenia dowodów”.

Pełną chronologię skandali związanych z byłym zastępcą prokuratora generalnego Dmytrojem Werbyckim z Odessy warto przeczytać tutaj.

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