Podczas konferencji darczyńców w Paryżu 9 listopada Francja ogłosiła przeznaczenie dodatkowych 30 milionów euro na remont kopuły ochronnej elektrowni jądrowej w Czarnobylu, zwiększając tym samym swój łączny wkład do 40 milionów.

Jak poinformował minister delegat ds. Europy Benjamin Addad, 15 darczyńców potwierdziło już przeznaczenie 278 milionów euro z niezbędnych 500 milionów, które EBRD oszacował jako kwotę niezbędną do pełnej odbudowy konstrukcji. Międzynarodowi partnerzy zamierzają zebrać wszystkie potrzebne środki do wiosny 2027 roku, poszerzając grono darczyńców pod wspólnym przewodnictwem Ukrainy, Francji i EBOiR.

Źródło — BFMTV.

Kraje „Grupy Siedmiu” planują przeznaczyć 260 milionów euro na odbudowę nowej bezpiecznej obudowy elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Obudowa ochronna została uszkodzona w wyniku uderzenia rosyjskiego drona w lutym 2025 roku. Jednocześnie całkowity koszt odbudowy szacuje się na co najmniej 500 milionów euro.

Jednak ogłoszony wkład G7 w wysokości 260 mln euro nie pokrywa jeszcze całego zapotrzebowania na finansowanie. Według wstępnych szacunków do odbudowy Nowej Bezpiecznej Obudowy potrzeba co najmniej 500 mln euro. Informuje o tym Ministerstwo Energii Ukrainy.

Rząd Wielkiej Brytanii obiecał przeznaczyć 17 mln funtów na naprawę osłony ochronnej i systemów wentylacyjnych elektrowni jądrowej w Czarnobylu, uszkodzonych w wyniku uderzenia rosyjskiego drona. Informuje o tym The Independent. Federacja Rosyjska jest państwem agresorem, które prowadzi wojnę na pełną skalę przeciwko Ukrainie.

Minister środowiska Niemiec Carsten Schneider podczas wizyty w Kijowie zadeklarował gotowość do udzielenia Ukrainie pomocy w usuwaniu uszkodzeń osłony ochronnej nad zniszczonym czwartym blokiem energetycznym elektrowni jądrowej w Czarnobylu.

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