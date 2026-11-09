Zdjęcie: Rosja ponownie zaatakowała elektrownię cieplną w Trypili

W wyniku kolejnego ataku uszkodzona została elektrownia cieplna w Trypili. Przedstawiciele „Centrenergo” określili skutki ostrzału jako niezwykle poważne.

Według dyrektora generalnego firmy Serhija Isachenka, pomimo istniejących konstrukcji ochronnych Rosja zwiększyła intensywność ataków i zmieniła taktykę.

W krótkim czasie przeciwko jednemu obiektowi mogą być stosowane różne rodzaje uzbrojenia, w szczególności rakiety balistyczne i drony odrzutowe.

Skala zniszczeń oraz zakres niezbędnych prac naprawczych zostaną określone po szczegółowej ocenie stanu sprzętu i infrastruktury.

Źródło: „Centrenergo”

W obwodach sumskim, charkowskim i poltawskim obowiązują awaryjne przerwy w dostawach prądu. Ograniczenia wprowadzono ze względu na trudną sytuację w systemie energetycznym.

Przypomnijmy, że pierwszy wicepremier – minister energii Denys Szmyhal poinformował, że w ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska 18 razy zaatakowały obiekty energetyczne Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjskich terrorystów na obwód kijowski 7 listopada uderzono w podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.

W nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne uszkodziły jeden z obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim. Część rejonu browarskiego pozostaje bez prądu, a przywrócenie dostaw energii elektrycznej potrwa długo.

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