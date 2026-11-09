Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowę z premierem Indii Narendrą Modim.

Jednym z głównych tematów rozmów było wznowienie eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne.

Według Zełenskiego Indie są gotowe pełnić rolę pośrednika w tworzeniu korytarzy żywnościowych. Ukraina liczy na dalsze działania dyplomatyczne New Delhi w tym kierunku.

Prezydent poinformował również Modiego o przygotowaniach Ukrainy do rozmów w Abu Zabi i podkreślił konieczność gotowości Rosji do deeskalacji konfliktu.

Modi ze swojej strony oświadczył, że wielokrotnie wzywał Władimira Putina do zakończenia wojny przeciwko Ukrainie.

Strony uzgodniły, że będą utrzymywać kontakt w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego oraz innych kwestii dotyczących współpracy dwustronnej.

Źródło: Wołodymyr Zełenski (Telegram)

Negocjacje między Indiami a Rosją w sprawie wprowadzenia ruchu bezwizowego dla zorganizowanych grup turystycznych nie przyniosły rezultatu. Strony wstrzymały prace nad odpowiednią umową, pomimo wielokrotnych apeli Władimira Putina o osiągnięcie porozumienia.

Indyjscy producenci znacznie zwiększyli dostawy amunicji do krajów europejskich po rozpoczęciu przez Rosję pełnej inwazji na Ukrainę.

Indie ograniczyły import rosyjskiej ropy do minimalnego poziomu od marca 2022 roku – czyli od pierwszych miesięcy pełnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

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