Индия готова помочь Украине разблокировать экспорт зерна через Чёрное море

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Одной из главных тем стало возобновление экспорта украинского зерна через Черное море.

По словам Зеленского, Индия готова выступить посредником в налаживании продовольственных коридоров. Украина рассчитывает на дальнейшие дипломатические усилия Нью-Дели в этом направлении.

Также президент проинформировал Моди о подготовке Украины к переговорам в Абу-Даби и подчеркнул необходимость готовности России к деэскалации.

Моди, со своей стороны, заявил, что неоднократно призывал Владимира Путина завершить войну против Украины.

Стороны договорились поддерживать контакт по вопросам продовольственной безопасности и другим вопросам двустороннего сотрудничества.

Источник: Владимир Зеленский (Telegram)

Переговоры между Индией и Россией о введении безвизового режима для организованных туристических групп не дали результата. Стороны приостановили подготовку соответствующего соглашения, несмотря на неоднократные призывы Владимира Путина достичь договоренностей.

Индийские производители существенно увеличили поставки боеприпасов в европейские страны после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Индия сократила импорт российской нефти до минимального уровня с марта 2022 года — первых месяцев полномасштабной войны России против Украины.

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