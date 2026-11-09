Індія готова допомогти Україні розблокувати експорт зерна через Чорне море

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Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Однією з головних тем стало відновлення експорту українського зерна через Чорне море.

За словами Зеленського, Індія готова виступити посередником у налагодженні продовольчих коридорів. Україна розраховує на подальші дипломатичні зусилля Нью-Делі в цьому напрямі.

Також президент поінформував Моді про підготовку України до переговорів в Абу-Дабі та наголосив на необхідності готовності Росії до деескалації.

Моді, зі свого боку, заявив, що неодноразово закликав Володимира Путіна завершити війну проти України.

Сторони домовилися підтримувати контакт щодо продовольчої безпеки та інших питань двосторонньої співпраці.

Джерело: Володимир Зеленський (Telegram)

Переговори між Індією та Росією щодо запровадження безвізового режиму для організованих туристичних груп не дали результату. Сторони призупинили підготовку відповідної угоди, попри неодноразові заклики Володимира Путіна досягти домовленостей.

Індійські виробники суттєво наростили постачання боєприпасів до європейських країн після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Індія скоротила імпорт російської нафти до мінімального рівня з березня 2022 року — перших місяців повномасштабної війни Росії проти України.

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