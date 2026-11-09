Film: Zełenski odznaczył ukraińskich spadochroniarzy odznaczeniami państwowymi

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył żołnierzy orderami państwowymi oraz wręczył sztandary bojowe i wstęgi z honorowymi nazwami jednostkom Wojsk Desantowo-Szturmowych.

Głowa państwa podkreśliła heroizm żołnierzy Sił Desantowo-Szturmowych w walkach toczonych od 2014 roku, w szczególności podczas obrony lotnisk i operacji reidowych, a także podczas pełnej inwazji — w obronie Kijowa, Mikołajowa, podczas operacji ofensywnej w Charkowie, wyzwoleniu prawobrzeża obwodu chersonskiego oraz operacji kurskiej w 2024 roku. Ponadto oddziały Sił Desantowych przeprowadziły w tym roku udaną ofensywę na kierunku Aleksandrowskim, przywracając Ukrainie kontrolę nad ponad 800 kilometrami kwadratowymi terytorium.

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„Dzisiaj odznaczyłem naszych spadochroniarzy państwowymi odznaczeniami Ukrainy oraz wręczyłem sztandar bojowy i wstęgę honorowej nazwy jednostkom wojskowym. Dziękuję wam. Jesteśmy z was dumni” — napisał Zełenski.

Źródło — Wołodymyr Zełenski w Telegramie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył żołnierzy, którzy brali udział w operacji „Vivaldi”. Odznaczenia państwowe otrzymali żołnierze 21. oddzielnego pułku systemów bezzałogowych Kraken, 125. oddzielnej ciężkiej brygady zmechanizowanej oraz 25. oddzielnego batalionu przeciwczołgowego.

Zełenski wręczył odznaczenia państwowe żołnierzom Centrum Operacji Specjalnych „A” (bardziej znanego jako „Alfa”) Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Uroczysta ceremonia odbyła się z okazji 32. rocznicy utworzenia tej legendarnej jednostki.

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