Відео: Зеленський відзначив держнагородами українських десантників

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Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців та вручив бойові прапори й стрічки почесного найменування частинам Десантно-штурмових військ.

Глава держави наголосив на героїзмі воїнів ДШВ у боях з 2014 року, зокрема під час оборони аеропортів та рейдових операцій, а також під час повномасштабного вторгнення — у захисті Києва, Миколаєва, Харківській наступальній операції, звільненні правобережжя Херсонщини та Курській операції 2024 року. Крім того, підрозділи ДШВ цьогоріч провели успішний наступ на Олександрівському напрямку, повернувши під контроль України понад 800 квадратних кілометрів території.

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«Сьогодні відзначив державними нагородами України наших десантників та вручив бойовий прапор і стрічку почесного найменування військовим частинам. Дякую вам. Пишаємось вами», — написав Зеленський.

Джерело — Володимир Зеленський у Telegram.

Президент України Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців, які брали участь в операції «Вівальді». Державні нагороди отримали бійці 21-го окремого полку безпілотних систем Kraken, 125-ї окремої важкої механізованої бригади та 25-го окремого протитанкового батальйону.

Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям Центру спеціальних операцій «А» (більш відомого як «Альфа») Служби безпеки України. Урочиста церемонія відбулася з нагоди 32-ї річниці від дня створення цього легендарного підрозділу.

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