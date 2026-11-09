Видео: Зеленский наградил украинских десантников государственными наградами

Президент Украины Владимир Зеленский наградил военнослужащих государственными наградами и вручил боевые знамена и ленты почетного наименования частям Десантно-штурмовых войск.

Глава государства подчеркнул героизм воинов ДШВ в боях с 2014 года, в частности, во время обороны аэропортов и рейдовых операций, а также во время полномасштабного вторжения — при защите Киева, Николаева, в Харьковской наступательной операции, освобождении правобережья Херсонской области и Курской операции 2024 года. Кроме того, подразделения ДШВ в этом году провели успешное наступление на Александровском направлении, вернув под контроль Украины более 800 квадратных километров территории.

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«Сегодня наградил государственными наградами Украины наших десантников и вручил боевое знамя и ленту почетного наименования воинским частям. Спасибо вам. Гордимся вами», — написал Зеленский.

Источник — Владимир Зеленский в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил военнослужащих, принимавших участие в операции «Вивальди». Государственные награды получили бойцы 21-го отдельного полка беспилотных систем Kraken, 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады и 25-го отдельного противотанкового батальона.

Зеленский вручил государственные награды военнослужащим Центра специальных операций «А» (более известного как «Альфа») Службы безопасности Украины. Торжественная церемония состоялась по случаю 32-й годовщины со дня создания этого легендарного подразделения.

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