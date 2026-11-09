Kraje europejskie niemal całkowicie wyczerpały własne zapasy rakiet do systemów Patriot i nie spieszą się z przekazaniem ich Ukrainie.

Szacuje się, że sytuacja w zakresie dostaw może ulec poprawie nie wcześniej niż za rok.

Jednocześnie zaprzestanie amerykańskiej pomocy nie doprowadzi do natychmiastowego upadku Ukrainy, jednak znacznie zwiększy jej podatność na zagrożenia. Europa nie jest na razie w stanie w pełni zastąpić Stanów Zjednoczonych w trzech kluczowych obszarach – obronie przeciwlotniczej, łączności satelitarnej i wywiadzie.

Ien Lesser, ekspert z brukselskiego oddziału fundacji German Marshall Fund, uważa, że Ukraina będzie w stanie dostosować się do zaprzestania amerykańskiego wsparcia. Jednak taki krok będzie negatywnym sygnałem politycznym i strategicznym, który może wzmocnić pewność siebie Moskwy.

Źródło: Bloomberg

Niemcy nie mogą już dostarczać Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Obecnie zapasy w tym kraju są wyczerpane. Poinformował o tym minister obrony RFN Boris Pistorius.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina nie może czekać latami na dostawy rakiet do systemów Patriot, ponieważ Rosja nadal atakuje infrastrukturę energetyczną i przygotowuje się do bardziej intensywnego stosowania rakiet balistycznych zimą.

Stany Zjednoczone nadal bez opóźnień dostarczają Ukrainie pociski do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot oraz uzbrojenie w ramach inicjatywy PURL, finansowanej przez europejskich sojuszników.

Czytaj nas na