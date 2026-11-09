Дефіцит ракет для Patriot в Україні може тривати ще щонайменше рік, — Bloomberg

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Європейські країни майже вичерпали власні запаси ракет для систем Patriot і не поспішають передавати їх Україні.

За оцінками, ситуація з постачанням може покращитися не раніше ніж через рік.

Водночас припинення американської допомоги не призведе до негайного краху України, однак суттєво посилить її вразливість. Європа поки не здатна повністю замінити США у трьох критично важливих сферах — протиповітряній обороні, супутниковому зв’язку та розвідці.

Експерт брюссельського офісу фонду German Marshall Fund Ієн Лессер вважає, що Україна зможе адаптуватися до припинення американської підтримки. Однак такий крок стане негативним політичним і стратегічним сигналом, який може додати впевненості Москві.

Джерело: Bloomberg

Німеччина більше не може передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Наразі ресурс у цій країні вичерпаний. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може роками чекати на постачання ракет для систем Patriot, адже Росія продовжує бити по енергетичній інфраструктурі та готується активніше застосовувати балістичні ракети взимку.

США продовжують без затримок постачати Україні ракети для систем ППО Patriot та озброєння в межах ініціативи PURL, яке фінансують європейські союзники.

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