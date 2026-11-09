Европейские страны почти исчерпали собственные запасы ракет для систем Пэтриот и не спешат передавать их Украине.

По оценкам, ситуация с поставками может улучшиться не раньше, чем через год.

В то же время прекращение американской помощи не приведет к немедленному краху Украины, однако существенно усилит ее уязвимость. Европа пока не способна полностью заменить США в трех критически важных сферах — противовоздушной обороне, спутниковой связи и разведке.

Эксперт брюссельского офиса фонда German Marshall Fund Иэн Лессер считает, что Украина сможет адаптироваться к прекращению американской поддержки. Однако такой шаг станет негативным политическим и стратегическим сигналом, который может придать уверенности Москве.

Источник: Bloomberg

Германия больше не может передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. В настоящее время ресурс в этой стране исчерпан. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может годами ждать поставок ракет для систем Patriot, ведь Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре и готовится более активно применять баллистические ракеты зимой.

США продолжают без задержек поставлять Украине ракеты для систем ПВО Patriot и вооружение в рамках инициативы PURL, финансируемой европейскими союзниками.

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