В Украине создали реестр экологического ущерба, нанесенного в результате российской агрессии

Государственная экологическая инспекция Украины представила Реестр экологического ущерба, нанесенного российской агрессией. Он был создан для сбора и систематизации информации об ущербе, нанесенном окружающей среде Украины, а также для сохранения доказательств, необходимых для последующего возмещения ущерба.

С начала полномасштабного вторжения России специалисты инспекции зафиксировали более 12 тысяч случаев нанесения ущерба окружающей среде. По состоянию на октябрь 2026 года общая сумма экологического ущерба достигла 8,5 трлн грн.

Ранее информация об экологических нарушениях хранилась преимущественно на личных носителях инспекторов и в бумажных документах, а процесс её учета не был должным образом упорядочен. Запуск нового реестра должен изменить эту ситуацию и обеспечить централизованное хранение данных.

Для каждого зафиксированного случая в системе будет создаваться отдельная электронная карточка. Она будет содержать координаты места происшествия, описание нанесенного ущерба, фото- и видеодоказательства, результаты лабораторных исследований и расчет убытков.

Кроме того, система будет автоматически отслеживать ход обработки материалов, выявлять случаи, по которым еще не проведен осмотр или отсутствуют необходимые протоколы. На основании внесенной информации и утвержденных методик она также будет рассчитывать ориентировочный размер убытков в гривнах.

Как отметил Субботенко, все материалы будут храниться на защищенных облачных сервисах, что должно минимизировать риск потери или повреждения информации.

Реестр разработала украинская компания «ДОК ПРОФ КОНСАЛТИНГ», которая специализируется на создании государственных информационных реестров и систем электронного документооборота. Проект был реализован при поддержке Программы развития ООН в Украине и финансовой помощи правительства Швеции.

Народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Елена Криворучкина подчеркнула, что новый инструмент станет одним из важных элементов будущего механизма привлечения России к ответственности. Он позволит объединить информацию об экологических преступлениях и сформировать надлежащую доказательную базу.

Собранные материалы планируется использовать как в национальных, так и в международных процедурах возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде.

В настоящее время также рассматривается возможность автоматической передачи информации из украинского реестра в Международный реестр убытков для Украины (RD4U). В нем уже предусмотрена отдельная категория заявлений B3.1 — «Экологический ущерб».

Глава Киевского офиса Реестра убытков для Украины Анна Христова пояснила, что RD4U является первым этапом международного компенсационного механизма в отношении убытков, потерь и ущерба, причиненных российской агрессией с 24 февраля 2022 года.

Следующим шагом должно стать создание Международной компенсационной комиссии, которая будет рассматривать поданные заявления и принимать решения о выплатах. Компенсации планируется осуществлять через специальный фонд, который должен пополняться за счет государства-агрессора.

«Каждое международное противоправное деяние должно влечь за собой справедливую международную правовую ответственность в форме компенсации за причиненный ущерб», — подытожила Христова.

Об этом во время пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности председателя Госэкоинспекции Александр Субботенко. Компенсация военного ущерба бизнесу: Реестр ущерба RD4U и оценка требований. В Украине заработал Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины: как подать заявку.





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