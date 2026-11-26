26 ноября Апелляционная палата ВАКС объявила перерыв в рассмотрении жалобы защиты бывшего первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки. Адвокаты оспаривают содержание генерала под стражей с альтернативой залога в размере 65 млн грн. Рассмотрение дела продолжится 8 декабря.

Об этом объявил председательствующий в коллегии судей Андрей Никифоров.

«Перерыв в заседании объявляется до 12 часов 8 декабря 2026 года», — отметил судья, передает корреспондент Укринформа.

САП требует взять генерала СБУ Дуку под стражу и увеличить залог до 100 млн грн.

Генерал СБУ Дука заявил о шести нарушениях со стороны НАБУ во время обыска в его доме.

Неудобная правда силовиков: самые громкие признания генерала СБУ Сергея Дуки после выхода из СИЗО.

Читай нас в