W dniu 26 listopada Izba Apelacyjna WAKS ogłosiła przerwę w rozpatrywaniu skargi obrony byłego pierwszego zastępcy szefa Departamentu Ochrony Państwowości Narodowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Serhija Duki. Adwokaci kwestionują zatrzymanie generała w areszcie z kaucją w wysokości 65 mln hrywien. Rozpatrzenie sprawy zostanie wznowione 8 grudnia.

Ogłosił to przewodniczący składu sędziowskiego Andrij Nikiforow.

„Ogłasza się przerwę w posiedzeniu do godziny 12:00 w dniu 8 grudnia 2026 roku” – zaznaczył sędzia, jak przekazuje korespondent agencji Ukrinform.

SAP domaga się zatrzymania generała SBU Duki w areszcie i podwyższenia kaucji do 100 mln hrywien.

Generał SBU Duka zgłosił sześć naruszeń ze strony NABU podczas przeszukania w jego domu.

Niewygodna prawda służb bezpieczeństwa: najbardziej sensacyjne wyznania generała SBU Siergieja Duki po wyjściu z aresztu śledczego.

Czytaj nas na