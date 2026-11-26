W Czerniowcach studentowi i wykładowczyni kolegium leśnego postawiono zarzut uzyskania nielegalnej korzyści w zamian za wywieranie wpływu na decyzje pracowników tej uczelni. Za pieniądze pomagali w przyjęciu na studia, spłacie zaległości akademickich oraz zdaniu egzaminów semestralnych bez uczęszczania na zajęcia.

Zarzuty postawiono na podstawie części 3 art. 369-2 Kodeksu karnego Ukrainy – uzyskanie nielegalnej korzyści w zamian za wywieranie wpływu na decyzje upoważnionych osób, połączone z wymuszeniem.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa 36-letni student college’u za 600 dolarów amerykańskich obiecał 27-letniemu mężczyźnie pomoc w przyjęciu do uczelni, w szczególności wywarcie wpływu na odpowiednich urzędników. Przyjęcie na studia miało umożliwić w przyszłości uzyskanie odroczenia od mobilizacji. Mężczyzna przekazał pieniądze i rozpoczął naukę w college’u.

Po zakończeniu pierwszego semestru, w listopadzie 2026 roku, podejrzany poprosił o przekazanie kolejnych 8 tysięcy hrywien. Za te środki obiecał załatwić sprawę zaległości akademickich oraz zapewnić pomyślne zdanie sesji egzaminacyjnej bez konieczności uczęszczania na zajęcia. Pieniądze otrzymał.

Również wykładowczyni uczelni pobierała pieniądze za zapewnienie pozytywnych wyników egzaminów. Według danych organów ścigania, w czerwcu i listopadzie 2026 roku trzech studentów przekazało jej po 6 tysięcy hrywien każdy. Za te pieniądze obiecała dogadać się z wykładowcami i kierownikami wydziałów, aby ci wystawili pozytywne oceny pomimo opuszczonych zajęć.

Wykładowczynię zatrzymano na podstawie art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

Podejrzanej grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Osobno organy ścigania sprawdzają okoliczności przyjęcia i faktycznego studiowania ponad 400 kolejnych studentów tej uczelni w wieku od 25 do 60 lat.

Informację tę podała prokuratura.

Wcześniej w Nikopolu w obwodzie dniepropetrowskim sekretarce wydziału jednej z lokalnych uczelni postawiono zarzut zorganizowania procederu przyjmowania osób podlegających obowiązkowi wojskowemu na studia w celu uzyskania odroczenia od mobilizacji.

W Kijowie zatrzymano mężczyznę, który za 5000 dolarów obiecał pomóc w sporządzeniu dokumentów medycznych w celu uzyskania orzeczenia o konieczności stałej opieki nad matką mieszkańca Kijowa.

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