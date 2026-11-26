W mieście gwałtownie maleje liczba wolnych miejsc na cmentarzach, dlatego już w najbliższym czasie może zabraknąć miejsca na pochówek zmarłych. Nowy cmentarz planuje się utworzyć około 15 km od Użhorodu.

W Użhorodzie doszło do krytycznej sytuacji związanej z pochówkami – zasoby cmentarza wystarczą maksymalnie na dziesięć dni. Poinformował o tym podczas posiedzenia rady miejskiej w czwartek, 26 listopada, dyrektor Kombinatu Przedsiębiorstw Komunalnych w Użhorodzie Anatolij Sucholow.

Według urzędnika, w czasie pełnej inwazji Rosji liczba mieszkańców miasta wzrosła, a wraz z nią liczba pochówków.

„Nie mamy w ogóle gdzie grzebać odpadów medycznych ze szpitali, osób samotnych i nieznanych (takich przypadków jest około 50 rocznie). Jeśli wytrzymamy 10 dni – to będzie koniec. W Domanincach pozostało 30–40 miejsc, cmentarz w Barwinoku zamykamy. Wszystko, co można tam było pochować, zostało już pochowane” – oświadczył Anatolij Sucholow.

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Burmistrz Użhorodu Bogdan Andriiw odpowiedział, że w celu pochówku mieszkańców Użhorodu rozważa się wykorzystanie działki na terenie gminy Siurtów.

„Dysponują oni około 30 hektarami terenu – 15 km od miasta. Istnieje porozumienie z przewodniczącym gminy. Myślę, że rozwiążemy tę kwestię” – zaznaczył Bogdan Andriiw.

Źródło: Rada Miasta Użhorod

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