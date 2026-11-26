Uczelnie wyższe na Ukrainie mogą przesunąć początek ferii zimowych na wcześniejszy termin ze względu na trudną sytuację w systemie energetycznym. Decyzje te będą podejmowane przez uniwersytety samodzielnie, z uwzględnieniem możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków do nauki.

Informację tę przekazał w wywiadzie wiceminister edukacji i nauki Mykoła Trofimenko.

Jak powiedział, jeśli uczelnia nie jest w stanie zagwarantować studentom odpowiednich i bezpiecznych warunków nauki, jednym z możliwych rozwiązań może być przesunięcie terminu ferii. Jednocześnie uczelnie będą musiały dostosować proces kształcenia, aby studenci zdążyli zrealizować program nauczania.

W szczególności zajęcia praktyczne, do których niezbędny jest specjalistyczny sprzęt, można przełożyć na okres, kiedy sprzęt ten będzie ponownie dostępny. Materiały teoretyczne można natomiast udostępnić studentom do samodzielnej nauki.

Trofimenko podkreślił również, że uczelnie powinny z wyprzedzeniem informować studentów o harmonogramie sesji egzaminacyjnej oraz terminach wykonania zadań dydaktycznych.

Osobno wiceminister zwrócił uwagę na studentów mieszkających w akademikach. Przesunięcie terminu ferii nie oznacza, że muszą oni automatycznie opuścić miejsce zamieszkania. Dlatego uniwersytety powinny zadbać o bezpieczne warunki dla tych, którzy nie mają możliwości wyjazdu w tym okresie.

Źródło: RBC-Ukraina

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