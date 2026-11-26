Высшие учебные заведения Украины могут перенести начало зимних каникул на более ранний срок из-за сложной ситуации в энергетической системе. Такие решения университеты будут принимать самостоятельно, учитывая возможность обеспечения безопасных условий для обучения.

Об этом в интервью сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

По его словам, если университет не может гарантировать студентам надлежащие и безопасные условия обучения, одним из возможных вариантов может стать перенос каникул. В то же время учебным заведениям нужно будет скорректировать образовательный процесс, чтобы студенты успели выполнить учебную программу.

В частности, практические занятия, для которых необходимо специальное оборудование, можно перенести на период, когда оно снова станет доступным. Теоретические материалы, в свою очередь, можно предоставить студентам для самостоятельной проработки.

Трофименко также подчеркнул, что университеты должны заблаговременно информировать студентов о графике сессии и сроках выполнения учебных заданий.

Отдельно заместитель министра обратил внимание на студентов, проживающих в общежитиях. Перенос каникул не означает, что они автоматически должны покинуть место проживания. Поэтому университеты должны позаботиться о безопасных условиях для тех, кто не имеет возможности уехать на этот период.

Источник: РБК-Украина

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