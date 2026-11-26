Украинские университеты могут раньше начать зимние каникулы из-за проблем с энергетикой
Высшие учебные заведения Украины могут перенести начало зимних каникул на более ранний срок из-за сложной ситуации в энергетической системе. Такие решения университеты будут принимать самостоятельно, учитывая возможность обеспечения безопасных условий для обучения.
Об этом в интервью сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.
По его словам, если университет не может гарантировать студентам надлежащие и безопасные условия обучения, одним из возможных вариантов может стать перенос каникул. В то же время учебным заведениям нужно будет скорректировать образовательный процесс, чтобы студенты успели выполнить учебную программу.
В частности, практические занятия, для которых необходимо специальное оборудование, можно перенести на период, когда оно снова станет доступным. Теоретические материалы, в свою очередь, можно предоставить студентам для самостоятельной проработки.
Трофименко также подчеркнул, что университеты должны заблаговременно информировать студентов о графике сессии и сроках выполнения учебных заданий.
Отдельно заместитель министра обратил внимание на студентов, проживающих в общежитиях. Перенос каникул не означает, что они автоматически должны покинуть место проживания. Поэтому университеты должны позаботиться о безопасных условиях для тех, кто не имеет возможности уехать на этот период.
Источник: РБК-Украина
Два вуза Ровно переходят на дистанционное обучение после российского удара по РДГУ.
Вузы Киева меняют формат обучения из-за массированных атак.
МОН призвало вузы подготовиться к длительным воздушным тревогам.