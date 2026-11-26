Pracownicy Państwowego Biura Śledczego wykryli w obwodzie dniepropetrowskim grupę osób, która w ciągu niecałego roku zorganizowała na dużą skalę uprawę, produkcję i sprzedaż konopi indyjskich. W tym celu podejrzani urządzili trzy plantacje.

„W trakcie operacji specjalnej funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli produkty narkotykowe, których wartość według cen na czarnym rynku szacuje się na prawie 50 mln hrywien. Wśród podejrzanych znajduje się inspektor jednego z zakładów karnych w Dnieprze, pozostali to osoby cywilne” – informuje służba prasowa Państwowego Biura Śledczego.

Według danych śledztwa na początku 2026 roku członkowie grupy zorganizowali pełny cykl produkcji narkotyków – od uprawy konopi po wytwarzanie i sprzedaż gotowego produktu. W tym celu urządzili trzy ukryte plantacje w rejonach Krywego Rożu i Kamienki. Konopie sadzono wśród upraw rolniczych, w gęstej roślinności oraz w pasach leśnych. Na każdej działce uprawiano co najmniej 500 roślin.

Członkowie grupy samodzielnie dbali o uprawy, zbierali plony, suszyli je i przechowywali w miejscach zamieszkania. Gotową marihuanę sprzedawali hurtowo i detalicznie na terenie obwodu.

W celu wykrycia handlu narkotykami funkcjonariusze organów ścigania przeprowadzili 44 przeszukania. Skonfiskowano ponad 82 kg gotowej marihuany, 860 roślin konopi, sprzęt do uprawy i pakowania narkotyków, pięć sztuk broni palnej, 24 tys. euro w gotówce, samochody, telefony oraz inne dowody rzeczowe.

Podczas przeszukań jeden z podejrzanych próbował zniszczyć narkotyki, jednak nie udało mu się pozbyć dowodów.

Siedmiu członkom grupy postawiono zarzuty nielegalnej produkcji, wytwarzania, nabywania, przechowywania i sprzedaży środków odurzających, a także nielegalnej uprawy konopi (cz. 1, 2 art. 307, cz. 2 art. 310 Kodeksu Karnego Ukrainy). W zależności od roli w działalności przestępczej grozi im do 10 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.

Wobec trzech podejrzanych zastosowano środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości od 2 do 4 mln hrywien. Trwa rozstrzyganie kwestii zastosowania środków zabezpieczających wobec pozostałych podejrzanych.

Śledztwo przedprocesowe trwa.

Informację tę podała służba prasowa Państwowego Biura Śledczego (DBR).

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