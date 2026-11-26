在切尔诺夫策，一名林业技术学院的学生和一名女教师被指控涉嫌通过影响该校工作人员的决策而谋取不正当利益。 他们收受金钱后，协助学生办理入学手续、清偿学业欠款，并帮助学生在未参加课程的情况下通过期末考试。

相关指控依据《乌克兰刑法典》第369-2条第3款提出——通过影响授权人员的决定以获取不正当利益，并伴有敲诈勒索行为。

据调查显示，一名36岁的学院学生以600美元为代价，向一名27岁男子承诺协助其入学，特别是通过影响相关官员来实现。 入学后，该男子将有机会获得推迟征兵的待遇。该男子支付了款项并入读了该学院。

第一学期结束后，即2026年11月，嫌疑人要求再转账8000格里夫纳。他承诺用这笔钱解决学分欠缺问题，并确保该男子无需上课即可顺利通过期末考试。他收到了这笔钱。

此外，该学院的一名女教师也因承诺确保考试通过而收受了钱款。 据执法部门称，2026年6月和11月，三名学生分别向她支付了6千格里夫纳。她承诺用这笔钱说服教师和系主任，让他们在学生缺课的情况下仍给予及格成绩。

该教师依据《乌克兰刑事诉讼法》第208条被拘留。

嫌疑人面临最高8年有期徒刑。

此外，执法部门正在核查该学院另外400多名年龄在25至60岁之间的学生的入学情况及实际就读情况。

检察机关通报了这一情况。

此前，在第聂伯罗彼得罗夫斯克州的尼科波尔市，某当地教育机构的一名院系秘书被指控涉嫌组织应征入伍人员通过入学方式获得推迟动员的安排。

在基辅，一名男子因承诺以5000美元的价格协助办理医疗文件，以获取一份关于基辅市民母亲需要长期护理的鉴定结论，而被拘留。

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