W obwodzie sumskim 61-letni mężczyzna został skazany na 8 lat pozbawienia wolności za zabójstwo 62-letniego znajomego. Ponadto ma on wypłacić krewnym zmarłego 800 tys. hrywien tytułem zadośćuczynienia za krzywdę moralną.

Oskarżenie w tej sprawie poparli prokuratorzy z oddziału w Trostiancu przy okręgowej prokuraturze w Ochtyrce.

W sądzie udowodniono, że w lutym 2025 roku w rejonie Ochtyrskim podczas wspólnego biesiadowania między mężczyznami doszło do kłótni. W trakcie konfliktu oskarżony chwycił ciężki metalowy przedmiot i zadał poszkodowanemu ponad 15 ciosów w okolice głowy i tułowia.

W wyniku odniesionych obrażeń 62-letni mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia.

W trakcie postępowania sądowego oskarżony wielokrotnie zmieniał swoje zeznania. Twierdził, że działał w ramach samoobrony, a szczegółów z tamtego wieczoru rzekomo nie pamięta.

Wyrokiem sądu mężczyzna został skazany na 8 lat pozbawienia wolności na podstawie części 1 art. 115 Kodeksu karnego Ukrainy. Ponadto sąd zobowiązał go do wypłacenia krewnym ofiary 800 tys. hrywien tytułem zadośćuczynienia za krzywdę moralną.

Informację tę podała prokuratura obwodowa w Sumach.

W Czerniowcach 28-letni mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo 79-letniej kobiety, okradzenie jej domu oraz podpalenie mieszkania w celu zatuszowania przestępstwa. Akt oskarżenia został już przekazany do sądu.

Sąd Apelacyjny w Winnicy utrzymał w mocy wyrok dożywotniego pozbawienia wolności dla mężczyzny, który zabił dwóch nastolatków w Szarhorodzie. Do tragedii doszło 10 września 2025 roku po kłótni słownej w autobusie. 24 listopada 2026 roku ogłoszono, że apelacja obrony została odrzucona, a wyrok pozostawiono bez zmian.

Sąd Apelacyjny w Winnicy rozpatrzył skargę i ją oddalił. Sąd pozostawił poprzedni wyrok bez zmian, więc mężczyzna będzie odbywał karę dożywotniego pozbawienia wolności. Orzeczenie sądu apelacyjnego stało się prawomocne. Poinformowano o tym w Biurze Prokuratora Generalnego.

W 2026 roku w Kijowie trzech mężczyzn zostało skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności za deprawację i przemoc seksualną wobec nieletnich.

W Kijowie funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 19-letnią mieszkankę miasta pod zarzutem umyślnego zabójstwa 32-letniego obcokrajowca, który wcześniej odbywał służbę wojskową na podstawie umowy w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Według ustaleń śledztwa dziewczyna działała na zlecenie rosyjskich służb specjalnych i podczas spotkania dodała mężczyźnie truciznę do alkoholu.

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