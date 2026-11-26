Adwokat Siergieja Duki oświadczył podczas posiedzenia w dniu 26 listopada, że elektroniczna bransoletka może pomóc rosyjskim służbom specjalnym w ustaleniu miejsca pobytu generała, ponieważ wróg rzekomo poluje na zawodowych oficerów SBU. Obrona wnosi do sądu o zniesienie tego ograniczenia i zezwolenie Dukowi na swobodne poruszanie się po terytorium Ukrainy.

Obrona generała majora Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Siergieja Duki zwraca się do Izby Apelacyjnej WAKS o zdjęcie z oskarżonego bransoletki elektronicznej ze względu na zagrożenie jego życia ze strony wroga. Według adwokata urządzenie to może umożliwić wrogowi ustalenie miejsca pobytu Duki i wykorzystanie tej informacji do zamachu na niego. Tak stwierdził adwokat generała.

Podczas rozprawy adwokat zaznaczył, że obrona otrzymała odpowiedź od Departamentu Analitycznej Oceny Prawnej Policji Narodowej, w której nie wyklucza się możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby za pomocą elektronicznego środka kontroli.

„Nie da się całkowicie wykluczyć możliwości namierzenia danej osoby. To przecież nie jest zwykły oskarżony, to oficer kadrowy SBU. Wróg jest zainteresowany wyrządzeniem szkody naszemu państwu, w tym poluje na naszych oficerów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Oficerów, którzy umożliwili nam, że możemy teraz przebywać tutaj, w sali tej rozprawy sądowej, i wyrażać swoją opinię na temat procesów sądowych. Ci ludzie wiele zrobili dla kraju, a co daje zastosowanie takiego środka kontroli?” – oświadczył Mironenko w sądzie.

Według niego, z punktu widzenia śledztwa przedprocesowego rozumie chęć prokuratora do śledzenia przemieszczania się Duki.

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„Jednak sytuacja jest specyficzna i stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia naszego klienta. Mój klient w sądzie pierwszej instancji zaznaczył, że w Rosji zapadł wobec niego wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Rozumiecie, że jeśli nie wykonują tego wyroku, to robią to w inny sposób. To bezpośrednie zagrożenie. A jeśli istnieje bezpośrednie zagrożenie, kodeks zasadniczo zabrania stosowania środków kontroli. W praktyce WAKS zdarzają się przypadki, w których ze względu na stan zdrowia zdejmowano bransoletkę elektroniczną. Nie tylko w praktyce WAKS, ale także w naszej praktyce politycznej. A tutaj mamy do czynienia z zagrożeniem życia i zdrowia w związku z wojną i wykonywaniem obowiązków. Dlaczego jedna osoba nie nosi bransoletki, a inna musi ją nosić? Po to, by za 2–3 miesiące tę bransoletkę zdjęto? W ciągu 2–3 miesięcy może się przecież wydarzyć wszystko, ponieważ wróg nie czeka – jest zdolny do tego, o czym nawet nie chcę mówić” – podkreślił adwokat.

Ponadto strona obrony zwraca się do sądu o zezwolenie Duki na przemieszczanie się po całej Ukrainie, jak informuje korespondent UNN.

Przypomnijmy, że generał SBU Duka zaskarżył środek zabezpieczający w apelacji do WAKS.

Wcześniej generał SBU Duka poinformował o sześciu naruszeniach ze strony NABU podczas przeszukania w jego domu.

Przypomnijmy, że Duka oświadczył, iż nie otrzymał rozkazu o zwolnieniu ze stanowiska w SBU.

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