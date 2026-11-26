Wojskowa kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, przy wsparciu Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, ujawniła schemat korupcyjny związany z wykorzystaniem środków budżetowych przeznaczonych na odbudowę lotnisk operacyjnych armii ukraińskiej.

W Kijowie organy ścigania ujawniły przypadek przyjęcia łapówki przez kierownika jednego z wydziałów Dowództwa Logistyki Dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa urzędnik ten, w zamian za wynagrodzenie pieniężne, z wyprzedzeniem przekazywał firmie dostawczej poufne informacje o planowanych zakupach, pomagał dostosowywać warunki przetargowe do tych informacji, a także sprzyjał zawieraniu i realizacji umów na dostawę komponentów do obsługi lotnisk.

Niewłaściwą korzyść oskarżony otrzymywał od szefa firmy z obwodu kijowskiego. Dzięki pomocy urzędnika firma ta wygrała przetargi o łącznej wartości prawie 5,5 mln hrywien.

Zgodnie z ustaleniami z przedsiębiorcą urzędnik liczył na otrzymanie „prowizji” w wysokości 7,5% od wyżej wymienionej łącznej kwoty.

Pracownicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) z wyprzedzeniem wykryli ten przestępczy mechanizm i zatrzymali obu podejrzanych „na gorącym uczynku” podczas przekazywania części łapówki.

Podczas przeszukań w miejscach zamieszkania i pracy urzędnika, a także w jego samochodzie służbowym, znaleziono telefony komórkowe, gotówkę oraz szkice dokumentów zawierające dowody nielegalnej działalności.

Śledczy Służby Bezpieczeństwa postawili obu zatrzymanym zarzuty zgodnie z popełnionymi przestępstwami na podstawie dwóch artykułów Kodeksu karnego Ukrainy:

ust. 3 art. 368 (przyjęcie propozycji, obietnicy lub otrzymanie nielegalnej korzyści przez urzędnika);

ust. 1 art. 369 (propozycja, obietnica lub udzielenie nielegalnej korzyści urzędnikowi).

Trwa śledztwo mające na celu pociągnięcie wszystkich winnych do odpowiedzialności. Urzędnikowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.

Kompleksowe działania przeprowadzili funkcjonariusze wojskowego kontrwywiadu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wspólnie z śledczymi Służby Bezpieczeństwa w obwodzie winnickim pod kierownictwem procesowym wyspecjalizowanej prokuratury w Winnicy ds. obrony regionu południowego. Informację tę podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Specjalistyczna prokuratura antykorupcyjna oraz NABU zatrzymały szefa wydziału śledczego oddziału SBU w obwodzie poltawskim, jego podwładnego oraz adwokata w trakcie przyjmowania nielegalnej korzyści. Jeden z podejrzanych w sprawie o łapówkarstwo w oddziałach SBU opuścił areszt tymczasowy po wpłaceniu kaucji.

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