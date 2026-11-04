СБУ провела обыски в сервисном центре МВД недалеко от Луцка и в доме его руководителя

4 ноября сотрудники Службы безопасности Украины провели следственные действия в сервисном центре МВД в селе Струмовка на Волыни, а также по месту жительства одного из его руководителей. По информации издания «Сила правды», обыски проводили оперативники ровенского управления СБУ.

Как сообщила с места событий журналистка издания «Сила правды» Дарья Тимошкова, утром 4 ноября в помещение учреждения прибыли силовики в масках.

Представители Службы безопасности Украины, по информации журналистки, провели обыски в луцком сервисном центре МВД. На место прибыл и заместитель начальника регионального сервисного центра Главного сервисного центра МВД в Ровенской, Волынской и Житомирской областях Павел Ковальчук. Он рассказал, что обыски у его подчинённых проводят сотрудники Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства.

«Обыски в помещении ТСЦ. В отношении кого или в отношении чего ведется уголовное производство, я не вправе разглашать. Здесь есть следователь — спросите у него», — сказал Павел Ковальчук.

Следователь СБУ, реагируя на реплику Павла Ковальчука, сказал, что пока не может разглашать тайну досудебного расследования.

На момент прибытия журналистов «Силы правды» правоохранители находились в кабинете руководителя Территориального сервисного центра Владимира Шевчука. Впоследствии чиновник в сопровождении адвоката, сотрудников СБУ и департамента внутренней безопасности Нацполиции покинул помещение ТСЦ.

На просьбу «Силы правды» прокомментировать происходящее Владимир Шевчук ответил:

– Пока никаких показаний у меня не брали.

– А куда вас сейчас ведут?

– Мы вам всё расскажем позже. Пока у меня ничего не изымали.

Также известно, что следственные действия по этому делу проводились и в селе Кульчин, в доме, где проживает чиновник и который находится в собственности его жены Оксаны Шевчук.

Пресс-секретарь управления СБУ в Ровенской области Анна Свинцицкая сообщила, что в сервисном центре 4 ноября действительно проводятся отдельные процессуальные и следственные действия ровенскими оперативниками. Однако детали, в частности, касается ли дело конкретного чиновника, раскрыть она отказалась.

«Сведения об их ходе составляют тайну досудебного расследования, а потому в настоящее время не подлежат разглашению. Уголовное производство возбудили следователи Управления СБУ в Ровенской области», — прокомментировала Анна Свинцицкая.

Источник: «Сила правды»

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