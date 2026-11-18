В городе Шаргород Винницкой области правоохранители уличили директора автошколы и администратора территориального сервисного центра МВД в получении 15 000 гривен неправомерной выгоды за успешную сдачу практического экзамена по вождению. Об этом 18 ноября 2026 года сообщила Винницкая областная прокуратура.

По данным следствия, руководитель автошколы вымогал и получил деньги от ученика, пообещав оказать влияние на должностных лиц сервисного центра. Способствовать получению положительного результата экзамена должен был администратор СЦ, который, в свою очередь, должен был договориться с экзаменатором за обещанную долю от взятки.

После обращения заявителя в правоохранительные органы обоих фигурантов задержали. В ходе обысков в помещениях автошколы и сервисного центра изъяли наличные деньги, банковские карты подозреваемых, служебную документацию, видеорегистраторы и черновые записи.

Задержанным сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Источник: Винницкая областная прокуратура.

Напомним, что СБУ провела обыски в сервисном центре МВД вблизи Луцка и в доме его руководителя.

Руководитель Луцкого территориального сервисного центра МВД Владимир Шевчук официально получает около 30 тысяч гривен в месяц. При этом он пользуется дорогими автомобилями, оформленными на родственников, и строит особняк недалеко от Луцка.

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