В первой половине ноября 2026 года на большинстве украинских рек сохранялся дефицит воды. На отдельных участках специалисты зафиксировали маловодье, а местами — полное отсутствие стока. Такая ситуация является критической для функционирования речных экосистем.

Специалисты оценивают водность рек в створах действующих гидрологических постов, чтобы определять наступление или вероятность маловодья — гидрологической засухи.

Гидрологический режим основных водных артерий напрямую влияет на работу водозависимых секторов экономики и водоснабжение населения Украины.

Средние расходы воды в реках оцениваются в соответствии с Положением о порядке оценки и информирования о маловодье (гидрологической засухе) на водных объектах суши Украины. Документ определяет основные и вспомогательные критерии для установления факта маловодья или угрозы его наступления.

Недавно Украинский гидрометеорологический центр провел оперативную оценку водности основных рек Украины за первые 15 дней ноября 2026 года.

Превышение нормы водостояния зафиксировали лишь на двух реках:

Ингулец (пост Кривой Рог) — 279%;

Ингул (пост Кропивницкий) — 129 %.

Показатели, близкие к норме — от 87% до 112%, — наблюдались на следующих реках:

Северский Донец (пост Изюм);

Сейм (пост Мутин);

Псел (пост Сумы);

Сирет (пост Сторожинец);

Прут (пост Черновцы).

В пределах 51–76 % от нормы водный уровень в течение первой половины ноября зафиксировали:

на Днепре (пост Неданчичи);

на Горине (пост Ямполь);

на Десне (посты Розлоты, Чернигов);

в боковом притоке к Каменскому водохранилищу;

на Росе (пост Фесюры);

на Псле (пост Гадяч);

на Ворскле (пост Чернеччина);

на Северском Донце (посты Чугуев, Змиев);

на притоке Северского Донца — реке Уды (пост Безлюдовка);

на Западном Буге (пост Каменка-Бугская);

на притоке Днестра — реке Стрый (пост Верхнее Синевидное);

на Тисе (пост Рахов).

Еще более сложной была ситуация на реках, где водонаполнение составляло лишь 32–49 % от нормы. Такие показатели зафиксировали:

на устьевом участке Припяти;

на притоках Припяти — Горине (посты Оженин, Деражное) и Стыре (пост Луцк);

в общем притоке воды в Киевское водохранилище;

на Десне (пост Летки);

на реках суббассейна Среднего Днепра — Тетереве (пост Иванков), Псле (пост Запсилье), Ворскле (пост Кобеляки);

на притоке суббассейна Нижнего Днепра — Самаре (пост Кочережки);

в боковом притоке к Днепровскому водохранилищу;

на Днестре (посты Самбор, Галич, Залещики);

в общем притоке к Днестровскому водохранилищу;

на Южном Буге (посты Подгорье, Александровка);

на Тисе (пост Вилок);

на Латорице (пост Мукачево);

на Уже (пост Ужгород);

на украинском участке Дуная (посты Рени, Измаил).

Показатели на уровне 21–29% от нормы, свидетельствующие о приближении к критериям маловодья, зафиксированы на следующих реках:

притоках Припяти — Уборте (пост Рудня Ивановская), Стыри (пост Млинок), Случи (пост Сарны);

Тетереви (пост Житомир);

Ориле (пост Царичанка);

Южном Буге (посты Пироговцы, Селище);

притоке Южного Буга — реке Синюха (пост Синюхин Брод);

Западном Буге (пост Литовеж).

По основному критерию оценки, в течение первой половины ноября маловодье наблюдалось на ряде рек и водохранилищ.

В частности, были зафиксированы следующие показатели:

Припять (пост Любязь) — 11%;

приток Припяти Стоход (пост Любешов) — 8%;

Случ (пост Звягель) — 15%;

Уборть (пост Перга) — 11%;

боковой приток к Кременчугскому водохранилищу — 12%;

Ирша (пост Украинка) — 20%;

Рось (пост Корсунь-Шевченковский) — 13%;

Трубеж (пост Переяслав) — 11%;

Сула (пост Ромны) — 13%, а у Лубен — 11%;

Удай (пост Прилуки) — 6%;

Южный Буг (пост Тростянчик) — 11%.

По вспомогательному критерию специалисты сравнили текущий уровень воды в реках со средними многолетними показателями самого маловодного месяца.

Выяснилось, что уровень воды, который был выше или находился в пределах нормы самого маловодного месяца, наблюдался лишь на отдельных участках:

на Ингульце возле Кривого Рога — благодаря работе канала «Днепр — Ингулец»;

на участке Северского Донца между Змиево и Изюмом;

на Десне (посты Розлёты, Чернигов);

на Росе (пост Фесюры);

на Псли вблизи Сум, Гадяча и Запсилля;

на Ворскле (пост Чернеччина);

на Сейме вблизи Мутина;

на Сирете возле Сторожинца;

на Ингуле вблизи Кропивницкого.

На остальных реках, гидрологический режим которых влияет на экономику и водоснабжение населения, водный уровень был ниже среднего многолетнего значения самого маловодного месяца года.

Особое внимание специалисты обратили на реки, где водный уровень опустился ниже значений экологического расхода — минимального количества воды, необходимого для поддержания речных экосистем.

Такая ситуация была зафиксирована:

на Южном Буге (пост Тростянчик) — 77 % от значения экологического расхода;

на украинском участке Дуная (пост Измаил) — 97%.

По оценке специалистов, это «критично для функционирования речных экосистем».

Кроме того, на отдельных реках зафиксировали полное отсутствие стока — фактически стоячую воду. Речь идет о:

Рату и Солокию в суббассейне Западного Буга;

верховья Припяти;

притоки Припяти — Выживку, Турию, Стохид, Вирку и Смилку;

Недру, Супий, Вильшанку, Серебрянку, Малую Терсу, Кильчень и Мокру Суру;

верхние течения рек Тетерев, Орель и Самара в суббассейнах Среднего и Нижнего Днепра.

Таким образом, дефицит воды охватил значительную часть речной сети Украины, а на отдельных участках ситуация уже соответствует критериям маловодья или характеризуется полным отсутствием стока.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

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