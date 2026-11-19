Компании, связанные с бывшим народным депутатом Максимом Ефимовым, получили государственные контракты на гуманитарное разминирование на сотни миллионов гривен. В то же время правоохранительные органы и Антимонопольный комитет заинтересовались возможными фиктивными работами на уже засеянных полях и сговором во время тендеров.

В 2024 году на фоне запуска финансирования гуманитарного разминирования сельскохозяйственных земель в рамках программы Ukraine Facility на соответствующий рынок вышли две компании, связанные с бизнес-группой бывшего народного депутата от Краматорска Максима Ефимова. Речь идет об ООО «Украинские сервисы разминирования» (UDS) и ООО «Украинское агентство разминирования» (УАР).

По данным расследования Absolution Leaks, в 2025–2026 годах деятельность этих предприятий привлекла внимание Офиса генерального прокурора, Национальной полиции, Государственного бюро расследований и Антимонопольного комитета Украины.

UDS получила государственные контракты на сумму 377 млн грн

Компания «Украинские сервисы разминирования» была зарегистрирована 8 сентября 2023 года. Изначально ею управляла Любовь Ефимова, мать бывшего народного депутата, а с ноября 2025 года владельцем стал сам Максим Ефимов.

В течение 2024–2026 годов UDS получила тендерные контракты на общую сумму 377,1 млн грн. Крупнейшим заказчиком выступал Центр гуманитарного разминирования. Также компания заключала договоры с «Укргаздобычей», местными советами и научными учреждениями.

Один из крупнейших проектов касался разминирования 1721,47 га земель государственного предприятия «Агрогеофизика» вблизи села Волчий Яр в Харьковской области. Стоимость работ составила 129,11 млн грн. UDS привлекла к ним в качестве субподрядчика ООО «Трансимпекс Демайнинг», тогда как основным подрядчиком была компания «Гуманитарная безопасность».

По версии следствия, участки, которые декларировались как заминированные, в 2023–2025 годах уже использовались для сельскохозяйственных работ, в частности там собирали урожай. Правоохранители также проверяют возможное внесение ложных сведений в отчеты об объемах выполненного разминирования.

Согласно стандартам ДСТУ 8820, обследование должно предусматривать проверку на глубину не менее 15 см. В то же время, как отмечает Absolution Leaks, часть свидетелей не находилась непосредственно на месте работ, а некоторые указанные контактные номера оказались неактивными.

УАР фигурирует в деле о тендерном сговоре

ООО «Украинское агентство разминирования» было создано в феврале 2024 года. Изначально его совладельцами были Максим Ефимов и Евгений Гречин, однако впоследствии компанию переоформили на Алину Занину через ООО «Безопасный край». Общая сумма полученных УАР подрядов, по данным расследования, составляет 235,8 млн грн.

В октябре Антимонопольный комитет признал УАР и ООО «Международная служба разминирования» виновными в антиконкурентных согласованных действиях в ходе 40 тендерных процедур на сумму свыше 260 млн грн. По заключению АМКУ, предприятия имитировали конкуренцию и совместно получили 13 подрядов на сумму 86,7 млн грн.

Среди доказательств нарушения комитет назвал общих сотрудников, использование одного IP-адреса, общего представителя в «ПриватБанке» и представителя в органе сертификации. В частности, 18 из 21 сотрудника «Международной службы разминирования» одновременно работали в УАР. Компаниям назначили штрафы в размере 3,11 млн грн и 1,12 млн грн соответственно. Представитель УАР признал нарушение.

Еще один эпизод расследует ГБР. В марте бюро выявило признаки возможного управления обеими компаниями из одного здания в Киеве. В ходе следственных действий были изъяты договоры, черновая бухгалтерия и печати.

Отдельно правоохранители проверяют обстоятельства разминирования 433,3 га полей в Николаевской области осенью 2025 года. По данным расследования, земельные участки уже были засеяны, однако в отчетности могли отражаться работы по разминированию. На полях, не имевших признаков минирования, якобы размещали муляжи взрывных устройств. В аудиозаписи от 29 сентября 2025 года, как утверждается, сапер получил указание «придумать угрозу». Стоимость работ в этом эпизоде оценивается примерно в 49 млн грн.

Центр гуманитарного разминирования требует вернуть средства

В октябре Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу № 910/12250/26. Центр гуманитарного разминирования требует взыскать с УАР 14 млн грн по одному из договоров из-за подозрений в подделке документов, связанных с фермерским хозяйством «Виол-Плюс».

Общая сумма исковых требований по договорам с УАР и «Международной службой разминирования» составляет 31,5 млн грн.

В то же время расследование поднимает вопрос об эффективности контроля за использованием средств, выделенных на гуманитарное разминирование. Из 8 млрд грн, предусмотренных в бюджете на 2024–2026 годы в рамках Ukraine Facility, перераспределили 4,55 млрд грн, а фактически профинансировали 2,54 млрд грн.

Центр гуманитарного разминирования в основном работает с документами и не имеет аккредитации, необходимой для самостоятельной проверки выполненных работ непосредственно на земельных участках. Минэкономики отказалось комментировать аудиты, а Секретариат Кабмина перенаправил журналистские запросы в другие ведомства.

Компании, связанные с Максимом Ефимовым, отрицают нарушения и заявляют, что выполняли работы в соответствии с требованиями законодательства.

Источник: Absolution Leaks

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