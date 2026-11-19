Firmy powiązane z byłym posłem Maksymem Jefimowem otrzymały kontrakty państwowe o wartości setek milionów hrywien na rozminowywanie terenów z celami humanitarnymi. Jednocześnie organy ścigania i Komisja Antymonopolowa zwróciły uwagę na możliwe fikcyjne prace na już obsianych polach oraz zmowę podczas przetargów.

W 2024 roku, w związku z uruchomieniem finansowania humanitarnego rozminowywania gruntów rolnych w ramach programu Ukraine Facility, na rynek ten wkroczyły dwie firmy powiązane z grupą biznesową byłego posła z Kramatorska, Maksyma Jefimowa. Chodzi o spółkę „Ukraińskie Usługi Rozminowywania” (UDS) oraz spółkę „Ukraińska Agencja Rozminowywania” (UAR).

Według danych śledztwa Absolution Leaks w latach 2025–2026 działalność tych przedsiębiorstw zwróciła uwagę Prokuratury Generalnej, Policji Narodowej, Państwowego Biura Śledczego oraz Komitetu Antymonopolowego Ukrainy.

UDS otrzymało kontrakty państwowe o wartości 377 mln hrywien

Spółka „Ukraińskie Usługi Rozminowywania” została zarejestrowana 8 września 2023 roku. Początkowo kontrolowała ją Liubow Jefimowa, matka byłego posła do parlamentu, a od listopada 2025 roku właścicielem został sam Maksym Jefimow.

W latach 2024–2026 firma UDS uzyskała kontrakty przetargowe o łącznej wartości 377,1 mln hrywien. Największym zamawiającym był Centrum Humanitarnego Rozminowywania. Ponadto firma zawierała umowy z „Ukrgazwydobywaniem”, samorządami lokalnymi oraz instytucjami naukowymi.

Jednym z największych przedsięwzięć było rozminowanie 1721,47 ha gruntów należących do przedsiębiorstwa państwowego „Agrogeofizyka” w pobliżu wsi Wołczy Jar w obwodzie charkowskim. Wartość prac wyniosła 129,11 mln hrywien. Firma UDS zaangażowała do ich realizacji jako podwykonawcę spółkę „Transimpex Demining”, natomiast głównym wykonawcą była firma „Bezpieczeństwo Humanitarne”.

Według wersji śledczych, działki, które zadeklarowano jako zaminowane, w latach 2023–2025 były już wykorzystywane do prac rolniczych, w szczególności zbierano tam plony. Organy ścigania sprawdzają również, czy w raportach dotyczących zakresu przeprowadzonych prac rozminowujących nie podano fałszywych informacji.

Zgodnie z normami DSTU 8820 badanie powinno obejmować kontrolę na głębokość co najmniej 15 cm. Jednocześnie, jak zauważa Absolution Leaks, część świadków nie przebywała bezpośrednio na miejscu prac, a niektóre podane numery kontaktowe okazały się nieaktywne.

UAR figuruje w sprawie zmowy przetargowej

Spółka „Ukraińska Agencja Rozminowywania” została założona w lutym 2024 roku. Początkowo jej współwłaścicielami byli Maksym Jefimow i Jewgienij Greczin, jednak później spółkę przeniesiono na Alinę Zaninę za pośrednictwem spółki „Bezpieczny Kraj”. Łączna kwota kontraktów otrzymanych przez UAR, według danych śledztwa, wynosi 235,8 mln hrywien.

W październiku Komisja Antymonopolowa uznała UAR oraz spółkę „Międzynarodowa Służba Rozminowywania” za winne antykonkurencyjnych uzgodnionych działań podczas 40 procedur przetargowych o wartości ponad 260 mln hrywien. Zgodnie z ustaleniami AMKU przedsiębiorstwa te symulowały konkurencję i wspólnie uzyskały 13 kontraktów o wartości 86,7 mln hrywien.

Wśród dowodów naruszenia komisja wymieniła wspólnych pracowników, korzystanie z jednego adresu IP, wspólnego przedstawiciela w PrivatBanku oraz przedstawiciela w jednostce certyfikującej. W szczególności 18 z 21 pracowników „Międzynarodowej Służby Rozminowywania” pracowało jednocześnie w UAR. Na firmy nałożono grzywny w wysokości odpowiednio 3,11 mln hrywien i 1,12 mln hrywien. Przedstawiciel UAR przyznał się do naruszenia.

Kolejny przypadek bada Państwowe Biuro Śledcze (DBR). W marcu biuro wykryło oznaki możliwego zarządzania obiema firmami z jednego budynku w Kijowie. W trakcie czynności śledczych zabezpieczono umowy, szkice dokumentacji księgowej oraz pieczęcie.

Osobno organy ścigania sprawdzają okoliczności rozminowywania 433,3 ha pól w obwodzie mykolaivskim jesienią 2025 roku. Zgodnie z danymi śledztwa działki były już obsiane, jednak w sprawozdaniach mogły być wykazane prace związane z rozminowywaniem. Na polach, które nie wykazywały śladów zaminowania, rzekomo umieszczano atrapy ładunków wybuchowych. W nagraniu audio z 29 września 2025 r. saper rzekomo otrzymał polecenie „wymyślenia zagrożenia”. Koszt prac w tej sprawie szacuje się na około 49 mln hrywien.

Centrum Humanitarnego Rozminowywania domaga się zwrotu środków

W październiku Sąd Gospodarczy w Kijowie wszczął postępowanie w sprawie nr 910/12250/26. Centrum Humanitarnego Rozminowywania domaga się od UAR 14 mln hrywien z tytułu jednej z umów w związku z podejrzeniami o sfałszowanie dokumentów dotyczących gospodarstwa rolnego „Viol-Plus”.

Łączna kwota roszczeń wynikających z umów zawartych z UAR i „Międzynarodową Służbą Rozminowywania” wynosi 31,5 mln hrywien.

Jednocześnie dochodzenie porusza kwestię skuteczności kontroli nad wykorzystaniem środków przeznaczonych na humanitarne rozminowywanie. Z 8 mld hrywien przewidzianych w budżecie na lata 2024–2026 w ramach programu Ukraine Facility realokowano 4,55 mld hrywien, a faktycznie sfinansowano 2,54 mld hrywien.

Centrum Rozminowania Humanitarnego zajmuje się głównie dokumentacją i nie posiada akredytacji niezbędnej do samodzielnej kontroli wykonanych prac bezpośrednio na terenach. Ministerstwo Gospodarki odmówiło komentarza w sprawie audytów, a Sekretariat Rady Ministrów przekierował zapytania dziennikarskie do innych resortów.

Firmy powiązane z Maksymem Jefimowem zaprzeczają naruszeniom i twierdzą, że wykonywały prace zgodnie z wymogami prawa.

Źródło: Absolution Leaks

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