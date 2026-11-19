Сморреброды — традиционные датские открытые бутерброды, которые готовят на ломтике ржаного хлеба с различными начинками. Их подают с рыбой, мясом, яйцами, овощами, соусами и зеленью, а некоторые варианты напоминают полноценные ресторанные блюда. В Дании сморреброды давно стали частью национальной кухни, а теперь их готовят и в других странах мира.

Сморреброды, или smørrebrød, — это традиционные датские бутерброды, которые отличаются от привычных нам тем, что состоят только из одного ломтика хлеба. Начинку не накрывают вторым ломтиком, а выкладывают сверху. Именно поэтому их ещё называют открытыми бутербродами. Название происходит от двух датских слов: smør означает «масло», а *brød» — «хлеб». То есть дословно это можно перевести как «хлеб с маслом».

История этого блюда связана с повседневной жизнью датчан. Ещё задолго до появления современных ресторанов люди брали с собой на работу хлеб, масло, мясо, рыбу и другие продукты. Особенно удобными такие обеды были для фермеров, рабочих и тех, кто проводил много времени вдали от дома. Ломтик ржаного хлеба служил основой, на которую клали остатки еды или заранее приготовленные продукты. Так можно было быстро перекусить, не тратя время на приготовление полноценного обеда.

Особую популярность сморреброды приобрели в Дании в XIX веке. Когда города разрастались, а количество рабочих увеличивалось, людям нужна была простая и сытная еда, которую можно было взять с собой или купить неподалеку от работы. Ржаной хлеб с различными начинками хорошо подходил для этого. Со временем обычный рабочий обед начал превращаться в отдельную кулинарную традицию.

В конце XIX века в Копенгагене начали появляться заведения, специализирующиеся на сморребродах. Там их уже подавали не просто как хлеб с колбасой или сельдью, а как тщательно оформленные блюда с несколькими слоями начинки. Повара экспериментировали с сочетаниями продуктов, соусами и украшениями. Один из самых известных ранних примеров ресторанной подачи связывают с заведением Nimb в копенгагенском парке Тиволи: меню со сморребродами там известно с 1883 года. С тех пор это блюдо стало не только привычным обедом, но и частью датской ресторанной культуры.

Из чего готовят сморреброды

Основой классического сморреброда чаще всего служит тёмный ржаной хлеб, который в Дании называют rugbrød. Он плотный, немного кисловатый на вкус и хорошо сочетается с рыбой, мясом и овощами. Перед тем как выложить начинку, хлеб обычно смазывают сливочным маслом. Оно не только придает вкус, но и помогает создать основу для других продуктов.

Начинки могут быть самыми разнообразными. Среди традиционных вариантов — маринованная сельдь с луком, жареная говядина с соусом ремулад, печеночный паштет, креветки с яйцом и майонезом, копченая рыба и запеченная свинина. Также используют картофель, огурцы, редис, помидоры, зелень и маринованные овощи. Все зависит от рецепта и вкусовых предпочтений.

Важно не просто положить на хлеб как можно больше продуктов, а правильно сочетать их между собой. Например, соленую рыбу часто дополняют кислыми маринованными овощами, а более жирное мясо — свежей зеленью или пикантным соусом. В ресторанах повара уделяют внимание даже тому, как расположены ингредиенты. Начинка не должна разваливаться, а каждый ее компонент — дополнять общий вкус. Для сморребродов не обязательно использовать исключительно ржаной хлеб. Например, варианты с креветками, белой рыбой или копченым лососем иногда подают на светлом хлебе. Однако именно темный ржаной хлеб остается самой узнаваемой основой этого датского блюда.

Где сморреброды особенно популярны

Больше всего сморреброды распространены в Дании, где их считают одной из кулинарных визитных карточек страны. Их можно найти в ресторанах, кафе, пекарнях и даже в обычных продуктовых магазинах. Особенно много заведений, специализирующихся на этом блюде, работает в Копенгагене. Там сморреброды готовят как по классическим рецептам, так и в современных авторских вариациях.

За пределами Дании это блюдо также известно в других скандинавских странах. Похожие открытые бутерброды готовят в Швеции и Норвегии, хотя местные рецепты и названия могут отличаться. В странах Северной Европы в целом распространена традиция подавать хлеб с рыбой, мясом, сыром и овощами. При этом именно датские сморреброды отличаются особым вниманием к оформлению и сочетанию начинок.

Сегодня их можно встретить и в ресторанах за пределами Скандинавии — в частности, в Великобритании, США, Австралии и других странах. В некоторых заведениях сохраняют традиционные рецепты, а в других добавляют местные продукты и создают необычные сочетания. Благодаря этому сморреброды стали блюдом, понятным для многих кухонь мира: основа остается простой, а начинку можно менять практически без ограничений.

Самые известные разновидности сморребродов

Среди классических вариантов особое место занимает сморреброд с маринованной сельдью. Его часто дополняют луком, вареным яйцом, зеленью и маринованными овощами. Такое сочетание соленого, кислого и нежного вкусов хорошо передает характер датской кухни. Еще один популярный вариант — со ростбифом. На ржаной хлеб выкладывают тонкие ломтики запеченной говядины, добавляют соус ремулад, хрен, маринованный огурец и хрустящий жареный лук. Мясо делает блюдо сытным, а соус и овощи придают ему выразительность.

Отдельного внимания заслуживает Stjerneskud, что в переводе означает «падающая звезда». Это один из самых эффектных видов сморреброда. Его готовят на основе хлеба с рыбой, креветками, иногда икрой, овощами и соусом. В некоторых рецептах используют два вида рыбы — жареную и приготовленную на пару. Из-за большого количества ингредиентов блюдо выглядит как настоящая ресторанная композиция.

Интересные факты о сморребродах

Это полноценный обед, а не просто перекус. В Дании сморреброды традиционно едят преимущественно в обеденное время. Несколько разных бутербродов могут заменить полноценное блюдо.

Их обычно едят ножом и вилкой. Из-за большого количества начинки и сложной подачи сморреброды не всегда удобно держать в руках. Поэтому в ресторанах их принято есть столовыми приборами.

Для разных начинок существуют свои сочетания. Селедку часто подают с луком и яйцом, ростбиф — с ремуладом и хрустящим луком, а креветки — с майонезом, лимоном и укропом.

В Дании есть особые названия для отдельных рецептов. Например, «Солнце над Гудхьемом» — это сморреброд с копчёной сельдью, луком или шнит-луком и яичным желтком. Название связано с городком Гудхьем на острове Борнхольм, известным традицией копчения рыбы.

Когда-то ассортимент сморребродов был огромным. Датский ресторатор Оскар Давидсен прославился меню из 178 разновидностей этих бутербродов. По историческим описаниям, список блюд достигал примерно 1,4 метра в длину.

Три рецепта сморребродов, которые можно приготовить дома

Сморреброды удобно готовить без сложной техники: достаточно подготовить хлеб, начинку и несколько дополнительных ингредиентов. Ниже — один классический датский вариант и два более интересных сочетания. Последние два — современные авторские интерпретации, а не традиционные датские рецепты.

1. Классический сморреброд с сельдью и яйцом

Ингредиенты:

2 ломтика тёмного ржаного хлеба;

150 г маринованной сельди;

2 яйца;

1 небольшая красная луковица;

1 маринованный огурец;

2 ст. л. сливочного масла;

несколько веточек укропа;

1 ч. л. горчицы — по желанию;

черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Яйца отварите вкрутую, примерно 8–10 минут после закипания воды. Затем остудите их, очистите и нарежьте кружочками. Лук нарежьте тонкими кольцами или полукольцами. Маринованный огурец нарежьте небольшими ломтиками. Ломтики ржаного хлеба слегка подсушите на сухой сковороде или оставьте свежими. Смажьте каждый сливочным маслом. Выложите на хлеб кусочки сельди. Старайтесь распределить их равномерно, чтобы начинка не спадала при подаче. Добавьте кружочки яйца, красный лук и огурец. Посыпьте черным перцем и украсьте свежим укропом. По желанию можно добавить немного горчицы.

Такой сморреброд имеет выраженный солоноватый вкус. Сельдь хорошо сочетается с нежным яйцом, а лук и огурец добавляют свежести и легкой кислинки.

2. Сморреброд с грушей, голубым сыром и грецкими орехами

Этот вариант подойдет тем, кто хочет попробовать необычное сочетание сладкого, соленого и орехового вкусов. Груша придаёт сочность, голубой сыр — выразительность, а мёд смягчает его соленость. Это современная интерпретация открытого бутерброда, а не классический датский рецепт.

Ингредиенты:

2 ломтика ржаного хлеба;

1 спелая, но плотная груша;

70–80 г голубого сыра;

30 г грецких орехов;

1–2 ч. л. меда;

1 горсть рукколы;

1 ч. л. сливочного масла;

немного лимонного сока;

черный перец по вкусу.

Приготовление:

Грушу помойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками. Слегка сбрызните лимонным соком, чтобы она не потемнела. Грецкие орехи измельчите ножом. По желанию поджарьте их на сухой сковороде в течение 2–3 минут, чтобы они стали более ароматными. Ломтики ржаного хлеба слегка подсушите и смажьте тонким слоем сливочного масла. Разложите на хлебе рукколу, а сверху выложите ломтики груши. Голубой сыр разломайте на небольшие кусочки и распределите поверх груши. Посыпьте орехами, полейте небольшим количеством меда и добавьте немного черного перца.

По желанию грушу можно предварительно обжарить на сковороде с небольшим количеством сливочного масла. Достаточно нескольких минут, чтобы она стала мягче и немного карамелизовалась. В таком виде она ещё лучше сочетается с сыром.

3. Сморреброд с креветками, авокадо и лимонным соусом

Этот вариант вдохновлён датскими сморребродами с морепродуктами. В классических рецептах часто используют креветки, майонез, лимон и укроп. Авокадо и лёгкий соус придают блюду современный вкус и делают начинку более нежной.

Ингредиенты:

2 ломтика ржаного или зернового хлеба;

150 г очищенных вареных креветок;

1 спелое авокадо;

2 ст. л. натурального йогурта;

1 ст. л. майонеза;

1 ч. л. лимонного сока;

несколько веточек укропа;

1 небольшой огурец;

соль и черный перец по вкусу;

немного лимонной цедры для подачи.

Приготовление:

Если креветки замороженные, заранее разморозьте их и хорошо просушите. Если они сырые, отварите в подсоленной воде до готовности, а затем остудите. Для соуса смешайте натуральный йогурт, майонез, лимонный сок и мелко нарезанный укроп. Добавьте немного черного перца. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и нарежьте тонкими ломтиками. Огурец также нарежьте тонко. Хлеб по желанию немного подсушите. Выложите на него ломтики авокадо и огурца. Сверху разложите креветки и добавьте лимонный соус. Украсьте укропом, небольшим количеством лимонной цедры и свежемолотым перцем.

Такой сморреброд получается лёгким и нежным. Креветки придают сладковатый морской вкус, авокадо делает начинку кремообразной, а лимонный соус придаёт свежесть.

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