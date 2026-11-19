2026年11月上半月，乌克兰大部分河流仍处于缺水状态。专家在部分河段记录到水位偏低，有些地方甚至完全没有水流。这种情况对河流生态系统的正常运转构成严重威胁。

专家们通过监测现有水文观测站的水位，评估河流的含水量，从而判断低水位——即水文干旱——是否已经发生或可能发生。

主要水系的水文状况直接影响乌克兰依赖水资源的经济部门及居民供水。

河流的平均流量评估依据《关于乌克兰陆地水体低水位（水文干旱）评估与通报程序的规定》进行。 该文件规定了判定低水位或其发生威胁的主要和辅助标准。

近日，乌克兰水文气象中心对2026年11月前15天乌克兰主要河流的流量进行了实时评估。

仅在两条河流上记录到水量超过标准值：

因古列茨河（克里维里赫监测站）——279%；

因古尔河（克罗皮夫尼茨基监测站）——129%。

水位接近正常水平（87%至112%）的河流包括：

西尔斯基·多涅茨河（伊久姆监测站）；

塞姆河（穆廷监测站）；

普塞尔河（苏梅监测站）；

西雷特河（斯托罗日涅茨监测站）；

普鲁特河（切尔诺夫策监测站）。

11月上半月，以下河段的水位处于正常水位范围的51%至76%之间：

第聂伯河（内丹奇奇监测站）；

戈里纳河（亚姆皮尔监测站）；

德斯纳河（罗兹洛蒂、切尔尼戈夫监测站）；

卡缅斯克水库的支流；

罗西河（费苏里监测站）；

普斯利河（加迪亚奇监测站）；

沃尔斯克河（切尔内奇纳监测站）；

西维尔斯基·丁采河（楚古伊夫、兹米耶夫监测站）；

西维尔斯基·丁采河的支流——乌迪河（贝兹柳迪夫卡监测站）；

西布格河（卡缅卡-布兹卡监测站）；

第聂伯河支流——斯特里河（维赫涅·西尼奥维德内监测站）；

蒂萨河（拉赫夫监测站）。

在那些水量仅为正常水平32%至49%的河流上，情况更为严峻。以下河段记录到了此类数据：

普里皮亚季河河口段；

普里皮亚季河的支流——戈里尼河（奥热宁、德拉日涅监测站）和斯蒂里河（卢茨克监测站）；

流入基辅水库的总汇水口；

德斯纳河（利特基监测站）；

中第聂伯河子流域的河流——特特列夫河（伊万基夫监测站）、普斯利河（扎普西利亚监测站）、沃尔斯克利河（科贝利亚基监测站）；

下第聂伯河子流域的支流——萨马拉河（科切雷日基监测站）；

流入第聂伯水库的支流；

在第聂伯河（桑博尔、加利奇、扎利什奇基监测站）；

流入德尼斯特罗水库的主支流中；

在南布格河（皮德吉尔亚、亚历山德罗夫卡监测站）；

蒂萨河（维洛克监测站）；

拉托里察河（穆卡切沃监测站）；

乌日河（乌日戈罗德监测站）；

多瑙河乌克兰河段（雷尼、伊兹迈尔监测站）。

以下河流的流量指标为正常值的21%至29%，表明已接近低水位标准：

普里皮亚季河的支流——乌博尔蒂河（鲁德尼亚-伊万诺夫斯卡监测站）、斯蒂尔河（姆利诺克监测站）、斯卢奇河（萨尔尼监测站）；

特特雷夫河（日托米尔监测站）；

奥里利河（察里恰卡监测站）；

南布格河（皮罗戈夫采、塞利什切监测站）；

南布格河的支流——西纽哈河（西纽欣布里德监测站）；

西部布格河（利托韦日监测站）。

根据主要评估标准，11月上半月，多条河流和水库出现了水位偏低的情况。

具体而言，记录到的数据如下：

普里皮亚季河（柳比亚兹监测站）——11%；

普里皮亚季河支流斯托希德河（柳贝希夫监测站）——8%；

斯卢奇河（兹维亚赫监测站）——15%；

乌博尔特河（佩尔加监测站）——11%；

流入克雷门丘格水库的支流——12%；

伊尔沙河（乌克兰卡监测站）——20%；

罗斯河（科尔松-舍甫琴科夫斯基监测站）——13%；

特鲁比日河（佩列亚斯拉夫监测站）——11%；

苏拉河（罗姆尼监测站）——13%，卢贝尼附近为11%；

乌代河（普里卢基监测站）——6%；

南布格河（特罗斯坦奇克监测站）——11%。

根据辅助标准，专家们将河流当前的水位与历年最干旱月份的平均水位数据进行了对比。

结果表明，水位高于或处于水位最低月份正常范围内的现象仅出现在个别河段：

克里沃罗格附近的因古列茨河段——得益于“第聂伯—因古列茨”运河的运行；

在西维尔斯基-登采河的兹米耶夫与伊久姆之间河段；

德斯纳河（罗兹洛蒂、切尔尼戈夫监测站）；

罗西河（费苏里监测站）；

普斯利河靠近苏梅、加迪亚奇和扎普西利亚的河段；

沃尔斯克河（切尔内奇纳监测站）；

塞伊姆河穆廷附近；

斯雷塔河（斯托罗日涅茨附近）；

在克罗皮夫尼茨基附近的因古尔河；

在其余那些水文状况对经济和居民供水产生影响的河流中，流量均低于该年度最干旱月份的多年平均值。

专家们特别关注了那些水流量已降至生态流量以下（即维持河流生态系统所需的最低水量）的河流。

记录到以下情况：

南布格河（特罗斯坦奇克监测站）——生态流量的77%；

多瑙河乌克兰段（伊兹梅尔监测站）——为生态流量的97%。

据专家评估，这“对河流生态系统的正常运转构成严重威胁”。

此外，部分河流还记录到完全无径流——实际上已呈静水状态。具体包括：

西布格河子流域的拉图河和索洛基亚河；

普里皮亚季河上游；

普里皮亚季河的支流——维日夫卡河、图里亚河、斯托希德河、维尔卡河和斯米尔卡河；

内德鲁河、苏皮伊河、维尔尚卡河、塞雷布良卡河、马拉·特尔萨河、基尔琴河和莫克鲁·苏鲁河；

中、下第聂伯河子流域的泰特里夫河、奥里尔河和萨马拉河上游。

因此，缺水现象已波及乌克兰河流网络的很大一部分，部分河段的情况已符合低水位标准，或完全无径流。

乌克兰水文气象中心在Facebook上发布了这一消息。

初秋时节对乌克兰的河流而言又是一次考验。乌克兰水文气象中心介绍了9月份水体的水文状况及其受哪些因素影响。

在基辅州，由于伊尔平河受到污染，当局已对用水实施了限制。

在基辅州，作为伊尔平河左支流的布恰河已完全干涸。

值得一提的是，沃伦地区的斯维亚兹湖水位明显下降：部分区域的水位已远离岸线数十米，而此前被淹没的部分区域，如今已可供行人步行通过。

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