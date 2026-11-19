W pierwszej połowie listopada 2026 roku na większości ukraińskich rzek utrzymywał się niedobór wody. Na niektórych odcinkach specjaliści odnotowali niskie stany wody, a miejscami — całkowity brak przepływu. Sytuacja ta ma krytyczne znaczenie dla funkcjonowania ekosystemów rzecznych.

Eksperci oceniają poziom wody w rzekach w punktach pomiarowych działających stacji hydrologicznych, aby określić wystąpienie lub prawdopodobieństwo niskiego poziomu wody – suszy hydrologicznej.

Reżim hydrologiczny głównych arterii wodnych ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie sektorów gospodarki zależnych od wody oraz na zaopatrzenie ludności Ukrainy w wodę.

Średnie przepływy w rzekach ocenia się zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie procedury oceny i informowania o niskim poziomie wody (suszy hydrologicznej) w zbiornikach wodnych na lądzie Ukrainy. Dokument ten określa główne i pomocnicze kryteria służące do stwierdzenia faktu wystąpienia niskiego poziomu wody lub zagrożenia jego wystąpieniem.

Niedawno Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne przeprowadziło operacyjną ocenę stanu wodności głównych rzek Ukrainy w pierwszych 15 dniach listopada 2026 roku.

Poziom wody przekraczający normę odnotowano jedynie w dwóch rzekach:

Ingulec (stacja Krywyj Róg) — 279%;

Ingul (stacja Kropywnicki) — 129%.

Wartości zbliżone do normy — od 87% do 112% — odnotowano na następujących rzekach:

Siverskyi Donets (stacja Izium);

Sejm (stacja Mutyn);

Psela (stacja Sumy);

Siret (stacja Storożyniec);

Prut (stacja Czerniowce).

W pierwszej połowie listopada odnotowano poziom wody w przedziale 51–76% normy:

na Dnieprze (stacja Nedanchichi);

na Goryni (stacja Jampil);

na Desnie (stacje Rozloty, Czernihów);

w dopływie do zbiornika Kamiańskiego;

na rzece Rosie (stacja Fesyury);

na Psli (punkt pomiarowy w Gadyaczu);

na Vorskle (punkt pomiarowy Czerneczczyna);

na Siverskim Dincie (punkty pomiarowe w Chuhuivie i Zmiivie);

na dopływie Siverskiego Dincza — rzece Udy (punkt pomiarowy Bezludówka);

na Zachodnim Bugie (punkt pomiarowy Kamianka-Bużska);

na dopływie Dniestru — rzece Stryj (punkt pomiarowy Werchnie Syniowidne);

na rzece Tysza (stacja Rakhiv).

Jeszcze trudniejsza była sytuacja na rzekach, gdzie poziom wody wynosił zaledwie 32–49% normy. Takie wskaźniki odnotowano:

na odcinku ujściowym Pripiać;

na dopływach Prypeci — Horyni (stacje Ożenin, Derazhne) oraz Stry (stacja Łuck);

w ogólnym dopływie wody do zbiornika kijowskiego;

na Desnie (punkt pomiarowy Litki);

na rzekach subbasenu Środkowego Dniepru — na Teterwie (punkt pomiarowy Iwanków), Psli (punkt pomiarowy Zapsiлля), Vorskle (punkt pomiarowy Kobelaki);

na dopływie subbasenu Dolnego Dniepru — Samary (punkt pomiarowy Kocherżki);

w dopływie bocznym do zbiornika Dnieprowskiego;

na Dniestrze (stacje Sambir, Galicz, Zalishczyki);

w głównym dopływie do zbiornika Dniestr;

na Południowym Bugie (stacje Podgórze, Oleksandrivka);

na rzece Tysie (punkt pomiarowy Wyłok);

na Latorycy (punkt pomiarowy Mukaczewo);

na rzece Uż (punkt pomiarowy Użhorod);

na ukraińskim odcinku Dunaju (stacje Reni, Izmail).

Wartości na poziomie 21–29% normy, świadczące o zbliżaniu się do kryteriów niskiego stanu wody, odnotowano na następujących rzekach:

dopływach Prypeci — Uborcie (stacja Rudnia Iwanowska), Styri (stacja Mlynok), Słuczy (stacja Sarny);

Teteri (punkt pomiarowy Żytomierz);

Orili (stacja Tsarychanka);

Południowym Bugiem (stacje Pirogowce, Sieliszcze);

dopływie Południowego Bugu — rzece Sinyucha (punkt pomiarowy Sinyuchin Brid);

Zachodnim Bugiem (stacja Litowiez).

Zgodnie z głównym kryterium oceny, w pierwszej połowie listopada na wielu rzekach i zbiornikach wodnych odnotowano niski poziom wody.

W szczególności odnotowano następujące wartości:

Pripiat (punkt pomiarowy Lubiaz) — 11%;

dopływ Pripiać – Stochód (punkt pomiarowy Lubeszów) – 8%;

Słucz (stacja Zwiągel) — 15%;

Ubort (stacja Perga) — 11%;

boczny dopływ do zbiornika wodnego w Kremenczuku — 12%;

Irszę (punkt pomiarowy Ukrainka) — 20%;

Ros (stacja Korsun-Szewczenkowski) — 13%;

Trubizh (stacja Perejasław) — 11%;

Sula (punkt pomiarowy Romny) — 13%, a w pobliżu Luben — 11%;

Uday (stacja Pryluky) — 6%;

Południowy Bug (stacja Trostianczyk) — 11%.

Na podstawie kryterium pomocniczego eksperci porównali aktualny poziom wody w rzekach ze średnimi wieloletnimi wartościami dla miesiąca o najniższym przepływie.

Okazało się, że poziom wody, który był wyższy lub mieścił się w granicach normy dla miesiąca o najniższym przepływie, odnotowano jedynie na poszczególnych odcinkach:

na Ingulecu w pobliżu Krywego Rogu — dzięki działaniu kanału „Dniepr — Ingulec”;

na odcinku Siverskiego Dincza między Zmijowem a Izjumem;

na Desnie (stacje Rozloty, Czernihów);

na rzece Rosie (stacja Fesyury);

na Psli w pobliżu Sum, Hadżacza i Zapsillia;

na Vorskle (punkt pomiarowy Czerneczczyna);

na rzece Seim w pobliżu Mutina;

na Sirecie w pobliżu Storożyńca;

na Ingule w pobliżu Kropywnickiego.

Na pozostałych rzekach, których reżim hydrologiczny ma wpływ na gospodarkę i zaopatrzenie ludności w wodę, poziom wody był niższy od wieloletniej średniej dla miesiąca o najniższym przepływie w roku.

Specjaliści zwrócili szczególną uwagę na rzeki, w których poziom wody spadł poniżej wartości przepływu ekologicznego — minimalnej ilości wody niezbędnej do utrzymania ekosystemów rzecznych.

Taką sytuację odnotowano:

na Południowym Bugie (stacja Trostianczyk) — 77% wartości przepływu ekologicznego;

na ukraińskim odcinku Dunaju (stacja Izmail) — 97%.

Według oceny specjalistów jest to „krytyczne dla funkcjonowania ekosystemów rzecznych”.

Ponadto na niektórych rzekach odnotowano całkowity brak przepływu — w praktyce stojącą wodę. Chodzi o:

Ratu i Solokii w zlewni Zachodniego Bugu;

górny bieg Pripiać;

dopływy Prypeci — Wyżiwkę, Turię, Stochód, Wirkę i Smilkę;

Nedrę, Supij, Wilshankę, Serebriankę, Malą Tersę, Kilczen i Mokrą Surę;

górne biegi rzek Teteriwa, Orila i Samary w zlewniach Środkowego i Dolnego Dniepru.

W ten sposób niedobór wody dotknął znaczną część sieci rzecznej Ukrainy, a na niektórych odcinkach sytuacja spełnia już kryteria niskiego poziomu wody lub charakteryzuje się całkowitym brakiem przepływu.

Informację tę podało Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne na Facebooku.

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