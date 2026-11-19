20 ноября погода в Украине будет определяться воздействием атмосферных фронтов, которые принесут дожди и усиление ветра. При этом температура воздуха останется достаточно комфортной. Однако впоследствии в Украине ожидается похолодание.

К какой погоде готовиться украинцам 20 ноября

Эксперт рассказала, что территория Украины в течение 20 ноября будет находиться под влиянием циклона и атмосферных фронтов.

Учитывая это, в пятницу, по её словам, ожидаются:

дожди;

сильный ветер;

густая облачность.

«Зонтики, подходящая обувь, шарфы», — посоветовала синоптик.

Температура воздуха, по данным Диденко, «еще будет достаточно комфортной».

Днём столбики термометров могут показывать (в среднем) +5...+10 °C.

Теплее — около +9...+14 °C — будет:

на юге;

в Закарпатье;

в центре.

Прохладнее же будет на крайнем севере — около +3...+5 °C.

Чего ожидать в Киеве и когда может наступить похолодание

В Киеве, по данным Диденко, в пятницу (20 ноября) ожидается дождливая погода.

С сильным ветром.

Дневная температура воздуха составит около +6...+8 °C.

«Похолодание ожидается с 22 ноября (воскресенье, — Ред.)», — подытожила синоптик.

Об этом сообщается со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Натальи Диденко в Facebook.

Ноябрь в Украине ожидается теплее климатической нормы — прогноз синоптиков.

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.

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