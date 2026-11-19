Циклон принесет в Украину дожди и ветер: какая погода ожидается в пятницу, 20 ноября
20 ноября погода в Украине будет определяться воздействием атмосферных фронтов, которые принесут дожди и усиление ветра. При этом температура воздуха останется достаточно комфортной. Однако впоследствии в Украине ожидается похолодание.
К какой погоде готовиться украинцам 20 ноября
Эксперт рассказала, что территория Украины в течение 20 ноября будет находиться под влиянием циклона и атмосферных фронтов.
Учитывая это, в пятницу, по её словам, ожидаются:
дожди;
сильный ветер;
густая облачность.
«Зонтики, подходящая обувь, шарфы», — посоветовала синоптик.
Температура воздуха, по данным Диденко, «еще будет достаточно комфортной».
Днём столбики термометров могут показывать (в среднем) +5...+10 °C.
Теплее — около +9...+14 °C — будет:
на юге;
в Закарпатье;
в центре.
Прохладнее же будет на крайнем севере — около +3...+5 °C.
Чего ожидать в Киеве и когда может наступить похолодание
В Киеве, по данным Диденко, в пятницу (20 ноября) ожидается дождливая погода.
С сильным ветром.
Дневная температура воздуха составит около +6...+8 °C.
«Похолодание ожидается с 22 ноября (воскресенье, — Ред.)», — подытожила синоптик.
Об этом сообщается со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Натальи Диденко в Facebook.
Ноябрь в Украине ожидается теплее климатической нормы — прогноз синоптиков.
В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.