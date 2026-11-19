Проблемы, поднятые предпринимателями в ходе заседания Совета по вопросам поддержки предпринимательства при Президенте Украины, уже взяты в работу. Часть решений ожидается от правительства в ближайшее время.

В ней также приняли участие представители правительства, Национального банка и предприниматели.

Буданов подчеркнул, что Россия целенаправленно атакует не только энергетическую инфраструктуру, но и производственные мощности, склады и транспортные объекты. В таких условиях государство должно поддерживать украинское производство и не создавать дополнительных препятствий для предпринимателей.

«Первоочередная задача государства — не создавать искусственных препятствий для бизнеса и оперативно устранять барьеры, сдерживающие производство», — сказал Буданов.

В ходе встречи предприниматели представили проблемные вопросы и предложения по их решению. В частности, речь шла о:

страхование военных рисков ;

пересмотр требований к обустройству укрытий;

упрощение доступа к кредитованию для базовых секторов экономики и оборонно-промышленного комплекса;

сохранение квот на бронирование специалистов;

учет форс-мажорных обстоятельств при исполнении контрактов;

удешевление внутренней логистики;

разблокирование экспорта продукции оборонно-промышленного комплекса;

расширение квот для украинских товаров на европейских рынках.

По словам Кирилла Буданова, задачи по финансированию оборонно-промышленного комплекса и валютному регулированию внесены в протокол. В документе также указаны ответственные ведомства и сроки выполнения.

Напомним, во время совещания руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины Кирилл Буданов заявил, что не поддерживает экспорт украинских технологий.

Об этом рассказал глава Офиса президента Кирилл Буданов по итогам встречи с представителями бизнеса, в которой также приняли участие представители правительства, Нацбанка и предприниматели.

Напомним, в Верховной Раде предлагают пересмотреть решение Кабинета министров, запрещающее работу бизнеса во время воздушной тревоги желтого уровня при отсутствии укрытий. Соответствующую рекомендацию вынесли в парламентском комитете.

В Украине изменили правила воздушной тревоги для бизнеса: как будут работать заведения.

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