Kwestie poruszone przez przedsiębiorców podczas posiedzenia Rady ds. Wspierania Przedsiębiorczości przy Prezydencie Ukrainy zostały już podjęte do rozpatrzenia. Część decyzji ma zostać podjęta przez rząd w najbliższym czasie.

W posiedzeniu wzięli również udział przedstawiciele rządu, Narodowego Banku oraz przedsiębiorcy.

Budanow podkreślił, że Rosja celowo atakuje nie tylko infrastrukturę energetyczną, ale także zakłady produkcyjne, magazyny i obiekty transportowe. W takich warunkach państwo powinno wspierać ukraińską produkcję i nie stwarzać dodatkowych przeszkód dla przedsiębiorców.

„Najważniejszym zadaniem państwa jest nie stwarzanie sztucznych przeszkód dla biznesu oraz operatywne usuwanie barier hamujących produkcję” – powiedział Budanow.

Podczas spotkania przedsiębiorcy przedstawili problemy oraz propozycje ich rozwiązania. W szczególności poruszono następujące kwestie:

ubezpieczenie od ryzyka wojennego ;

zmianę wymagań dotyczących wyposażenia schronów;

ułatwienie dostępu do kredytów dla podstawowych sektorów gospodarki oraz kompleksu obronno-przemysłowego;

zachowanie limitów na rezerwację specjalistów;

uwzględnienie okoliczności siły wyższej podczas realizacji umów;

obniżenie kosztów logistyki wewnętrznej;

odblokowanie eksportu produktów kompleksu obronno-przemysłowego;

zwiększenie kontyngentów na towary ukraińskie na rynkach europejskich.

Według Kiryła Budanowa zadania dotyczące finansowania kompleksu obronno-przemysłowego oraz regulacji walutowej zostały uwzględnione w protokole. W dokumencie wskazano również odpowiedzialne resorty oraz terminy realizacji.

Przypomnijmy, że podczas spotkania szefów zagranicznych placówek dyplomatycznych Ukrainy Kyrylo Budanow oświadczył, iż nie popiera eksportu ukraińskich technologii.

O tym poinformował szef Biura Prezydenta Kirill Budanow po spotkaniu z przedstawicielami biznesu, w którym uczestniczyli również przedstawiciele rządu, Narodowego Banku Ukrainy oraz przedsiębiorcy.

Przypomnijmy, że w Radzie Najwyższej proponuje się zmianę decyzji Rady Ministrów, która zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej podczas alarmu powietrznego poziomu żółtego w przypadku braku schronów. Odpowiednią rekomendację przedstawiono w komisji parlamentarnej.

W Ukrainie zmieniono zasady dotyczące alarmów powietrznych dla przedsiębiorstw: jak będą funkcjonować placówki.

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