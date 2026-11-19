Budanow omówił z przedsiębiorcami problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i zapowiedział nowe rozwiązania
Kwestie poruszone przez przedsiębiorców podczas posiedzenia Rady ds. Wspierania Przedsiębiorczości przy Prezydencie Ukrainy zostały już podjęte do rozpatrzenia. Część decyzji ma zostać podjęta przez rząd w najbliższym czasie.
W posiedzeniu wzięli również udział przedstawiciele rządu, Narodowego Banku oraz przedsiębiorcy.
Budanow podkreślił, że Rosja celowo atakuje nie tylko infrastrukturę energetyczną, ale także zakłady produkcyjne, magazyny i obiekty transportowe. W takich warunkach państwo powinno wspierać ukraińską produkcję i nie stwarzać dodatkowych przeszkód dla przedsiębiorców.
„Najważniejszym zadaniem państwa jest nie stwarzanie sztucznych przeszkód dla biznesu oraz operatywne usuwanie barier hamujących produkcję” – powiedział Budanow.
Podczas spotkania przedsiębiorcy przedstawili problemy oraz propozycje ich rozwiązania. W szczególności poruszono następujące kwestie:
- ubezpieczenie od ryzyka wojennego;
- zmianę wymagań dotyczących wyposażenia schronów;
- ułatwienie dostępu do kredytów dla podstawowych sektorów gospodarki oraz kompleksu obronno-przemysłowego;
- zachowanie limitów na rezerwację specjalistów;
- uwzględnienie okoliczności siły wyższej podczas realizacji umów;
- obniżenie kosztów logistyki wewnętrznej;
- odblokowanie eksportu produktów kompleksu obronno-przemysłowego;
- zwiększenie kontyngentów na towary ukraińskie na rynkach europejskich.
Według Kiryła Budanowa zadania dotyczące finansowania kompleksu obronno-przemysłowego oraz regulacji walutowej zostały uwzględnione w protokole. W dokumencie wskazano również odpowiedzialne resorty oraz terminy realizacji.
Przypomnijmy, że podczas spotkania szefów zagranicznych placówek dyplomatycznych Ukrainy Kyrylo Budanow oświadczył, iż nie popiera eksportu ukraińskich technologii.
O tym poinformował szef Biura Prezydenta Kirill Budanow po spotkaniu z przedstawicielami biznesu, w którym uczestniczyli również przedstawiciele rządu, Narodowego Banku Ukrainy oraz przedsiębiorcy.
Przypomnijmy, że w Radzie Najwyższej proponuje się zmianę decyzji Rady Ministrów, która zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej podczas alarmu powietrznego poziomu żółtego w przypadku braku schronów. Odpowiednią rekomendację przedstawiono w komisji parlamentarnej.
W Ukrainie zmieniono zasady dotyczące alarmów powietrznych dla przedsiębiorstw: jak będą funkcjonować placówki.