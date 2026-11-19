企业家们在乌克兰总统下属创业支持委员会会议上提出的问题，目前已纳入工作议程。预计政府将在近期就部分问题作出决定。

政府、国家银行的代表以及企业家们也参加了此次会议。

布达诺夫强调，俄罗斯不仅有针对性地攻击能源基础设施，还袭击了生产设施、仓库和交通设施。在这种情况下，国家应支持乌克兰的生产，且不应给企业家制造额外障碍。

“国家的首要任务是不要人为地给企业制造障碍，并迅速消除阻碍生产的壁垒，”布达诺夫表示。

在会议期间，企业家们提出了存在的问题以及相应的解决方案建议。具体而言，讨论内容包括：

战争风险保险 ；

修订防空掩体建设要求；

简化经济基础部门及国防工业综合体的信贷准入；

保留专业人才预留名额；

在履行合同时考虑不可抗力因素；

降低国内物流成本；

解除对国防工业综合体产品出口的限制；

扩大乌克兰商品在欧洲市场的配额。

据基里尔·布达诺夫称，关于国防工业综合体融资及外汇监管的任务已纳入会议纪要。该文件还明确了负责部门及执行期限。

需要指出的是，在乌克兰驻外使领馆负责人会议上，基里尔·布达诺夫曾表示不支持出口乌克兰技术。

总统办公室主任基里尔·布达诺夫在与商界代表会晤后透露了这一消息，政府、国家银行的代表以及企业家们也参加了此次会议。

需要指出的是，乌克兰最高拉达提议重新审议内阁的一项决定，该决定规定在没有避难所的情况下，当黄色级别空袭警报响起时，企业不得运营。议会委员会已就此提出了相应建议。

乌克兰调整了针对企业的空袭警报规定：各场所将如何运营。

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