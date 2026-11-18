Na Bukowinie policja zamknęła ośrodek rehabilitacyjny, w którym osoby uzależnione były zmuszane do pracy, ograniczano im możliwość komunikowania się i poruszania się, a za naruszenie zasad stosowano kary fizyczne.

W trakcie operacji specjalnej funkcjonariusze przeprowadzili około 20 przeszukań i uwolnili 29 osób. Jedna z nich przebywała w ośrodku już od 2018 roku.

Za pobyt w ośrodku krewni płacili od 30 do 60 tysięcy hrywien miesięcznie, a także dodatkowe kwoty rzekomo na leki. Podopiecznych karmiono przeterminowaną żywnością i przekonywano ich bliskich do kontynuowania tak zwanego leczenia.

Pięciu podejrzanych zostało zatrzymanych i poinformowano ich o podejrzeniu o handel ludźmi. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

Źródło: Narodowa Policja Ukrainy

Rosyjski atak zniszczył dziecięce centrum rehabilitacyjne w Kremenczuku.

Podczas remontu ośrodka rehabilitacyjnego dla weteranów ujawniono defraudację ponad 2 mln hrywien.

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