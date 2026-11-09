W trzech miastach obwodu kijowskiego odnotowano pogorszenie jakości powietrza
Rankiem 9 listopada w trzech miejscowościach obwodu kijowskiego — Irpieniu, Białej Cerkwi i Browarach — odnotowano pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego.
Według informacji służby prasowej Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej specjaliści stwierdzili w tych miastach umiarkowany poziom zanieczyszczenia pyłem zawieszonym.
Źródło: publikacja biura prasowego Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej (państwowej) na Facebooku.
Przypomnijmy, że w obwodzie kijowskim pogorszyła się jakość powietrza — w sześciu miejscowościach odnotowano obecność pyłu.
Wcześniej ujawniono, które dzielnice Kijowa mają najlepsze wskaźniki jakości powietrza.
28 października w Kijowie na jednej z ulic odnotowano niebezpieczny poziom zanieczyszczenia powietrza.