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Wiadomości Ukraina

W trzech miastach obwodu kijowskiego odnotowano pogorszenie jakości powietrza

UA NEWS 09 listopada 2026 15:09
W trzech miastach obwodu kijowskiego odnotowano pogorszenie jakości powietrza

Rankiem 9 listopada w trzech miejscowościach obwodu kijowskiego — Irpieniu, Białej Cerkwi i Browarach — odnotowano pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego. 

Według informacji służby prasowej Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej specjaliści stwierdzili w tych miastach umiarkowany poziom zanieczyszczenia pyłem zawieszonym.

Źródło: publikacja biura prasowego Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej (państwowej) na Facebooku.

Przypomnijmy, że w obwodzie kijowskim pogorszyła się jakość powietrza — w sześciu miejscowościach odnotowano obecność pyłu.

Wcześniej ujawniono, które dzielnice Kijowa mają najlepsze wskaźniki jakości powietrza.

28 października w Kijowie na jednej z ulic odnotowano niebezpieczny poziom zanieczyszczenia powietrza.

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