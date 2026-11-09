Najwyższy Sąd Antykorupcyjny nakazał doprowadzenie Ihoru Kolomojskiemu na posiedzenie 9 listopada o godz. 11:00 w celu osobistego udziału.

Jednak pracownicy aresztu śledczego dwukrotnie odmówili wykonania tej decyzji, powołując się na zagrożenie dla życia i zdrowia oskarżonego oraz eskorty.

Centrum Przeciwdziałania Korupcji poinformowało, że administracja aresztu śledczego zwróciła się również z prośbą o przeprowadzenie posiedzenia w trybie zamkniętym lub umożliwienie Koloomojskiemu udziału w nim za pośrednictwem wideokonferencji.

Prokurator i obrona sprzeciwili się tym propozycjom. Uważają oni argumenty aresztu śledczego dotyczące niemożliwości dostarczenia Kolomojskiego za niekonkretne i bezpodstawne.

Źródło: Centrum Zwalczania Korupcji

Sąd odmówił Ihorowi Kolomojskiemu zmiany środka zabezpieczającego na łagodniejszy i pozostawił go w areszcie do 1 maja. Kaucja biznesmena została obniżona o prawie 800 milionów hrywien i wynosi obecnie 1,1 miliarda. Informacja ta wynika z orzeczenia sądu wydanego podczas posiedzenia 3 marca.

Ukraiński biznesmen Ihor Kolomojski podczas posiedzenia Sądu Rejonowego im. Szewczenki w Kijowie oświadczył sędzinie, że „podsuniono jej fałszywą ekspertyzę sporządzoną przez przestępcę”.

Igor Kolomojski stwierdził, że napastnik, który zaatakował byłego współwłaściciela studia „Kwartał-95” Timura Mindicha, rzekomo otrzymał broń do przeprowadzenia zamachu w ambasadzie Ukrainy w Izraelu.

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