俄罗斯“希姆普罗姆”贩毒集团头目叶戈尔·布尔金（绰号“墨西哥人”）曾商讨过通过时任内务部长伊戈尔·克利缅科的亲信，行贿该部长的可能性。 该团伙成员此举旨在阻止当局对用于制造毒品的化学配方实施禁令。

据一名侦探透露，“墨西哥人”曾试图阻止内务部将该团伙使用的合成物质列入禁用物质清单的决定。

报道指出，犯罪中间人劝阻了该毒贩直接联系内务部长。他们建议向那些对部长有影响力的人提供毒品生意中的分成。

“‘化工’集团负责人确实讨论过这位部长的姓氏。他认为可以通过部长来解决自身问题，以阻止对方采取措施禁止其毒品的配方。 但负责转达这一提议的犯罪分子对他说：‘何必直接找部长解决问题？ ‘让我们去分一杯羹，找那些有能力影响他的人吧。’也就是说，并没有与克利缅科进行直接沟通，”阿巴库莫夫说道。

他强调，侦探们正在查明那些声称自己能影响内务部长、并计划从犯罪生意中分一杯羹的人员圈子。

他补充道，该贩毒集团拥有巨额黑钱，仅为释放一名拒绝与犯罪分子达成协议的官员，就开出了200万美元的价码。

国家反腐败局侦探部门负责人亚历山大·阿巴库莫夫在《乌克兰真相》的“UP.CHAT”节目中透露了这一消息。

需要指出的是，泽连斯基已任命克利缅科为网络安全中心负责人。

伊戈尔·克利缅科则出任能源安全专家委员会主席。

关注我们在